Hallitusohjelma riisui eduskunnassa naamioita – "potkulaki", velkakiista ja sielun myyminen ovat esillä vielä pitkään

– Ministeri Purra, te teitte takinkäännöksen, josta jopa Timo Soini kalpenee. Ennen vaaleja sanoitte, ettei pienituloisilta leikata, mutta nyt teette leikkauksia. Lupasitte talousohjelmassanne parantaa osa-aikaisten työntekijöiden asemaa, mutta nyt on tulossa esimerkiksi sairaussakkoa ( palkaton 1. sairauspäivä) ja potkulaki, Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman äimisteli.

– Ei tässä voi muuta sanoa kuin että naamiot on riisuttu, Niina Malm (sd.) totesi.

– Annatte pääomilla eläville, otatte työntekijöitä. Ja myytte yhteistä, tuottavaa omaisuutta. Se on vastuutonta. Ettekö ole oppineet menneiltä hallituksilta, Vasemmistoliiton Jussi Saramo säesti.

– Sama keskustelu jatkuu täällä yhä. Juhannus ei tuonut edistystä teille. Otitte ennätysmäärän velkaa viime kaudella. Tämä on nyt reformihallitus ja nämä uudistukset on tehty verrokkimaissa vuosikymmeniä sitten. Sdp on näissä maissa uudistava puolue, Purra vastasi ja syytti suomalaista vasemmistoa populismista.