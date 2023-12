Valtiovarainvaliokunnan jäsenet: Lisää veronkorotuksia ja leikkauksia tulossa

MTV Uutisten haastattelussa kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Timo Heinonen ei ota kantaa ruoan verotuksen kiristämiseen, muttei myöskään poissulje mitään muita kuin työnverotuksen ja yrittäjäverotuksen korotuksen.

– Ehkä tässä valtiovarainministeri Purra lähti herättämään keskustelua siitä, että meillä on tulossa lisäsopeuttamistarve noin puolesta miljardista miljardiin euroon. Tilanteemme on vaikeampi kuin vielä hetki sitten ja se tarkoittaa sitä, että me joudumme etsimään lisää säästöjä eli leikkauksia, Heinonen sanoo.

Heinonen väläyttää myös verojen tarkasteluilla. Hänen mukaansa "tässä tilanteessa tulemme todennäköisesti tarvitsemaan myös tulosopeuttamista."

Heinonen kertoo, että luvassa on lisää leikkauksia ja veronkorotuksia.

– Näin uskallan sanoa, että tämä maa valitettavasti tarvitsee niitä molempia. Mutta ennen muuta, niin kuin Saara-kollega sanoi, tarvitsemme myös kasvua, panostuksia osaamiseen, sivistykseen, koulutukseen. Sieltä kasvu lähtee.

"Kohtuuton ajatus"

Vihreiden kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Saara Hyrkön mukaan nyt olisi mahdollisimman väärä hetki korottaa ruoan arvolisäveroa.

– Ymmärrän ekonomistien näkökulman, että sillä olisi hyvin merkittävä vaikutus valtion talouteen. Tämä kuitenkin perustuu siihen, että meillä olisi sitten esimerkiksi etuuksien indeksikorotukset, jotka suojaisivat pienituloisimpia ruoan hinnan nousulta. Nythän hallitus on neljäksi vuodeksi päättänyt nämä korotukset jäädyttää.

– Aika hätkähdyttävä ehdotus samalla viikolla, jolloin eduskunnassa on viety läpi historiallisen suuret leikkaukset asumistukeen, etuuksien indeksit on jäädytetty neljäksi vuodeksi, toimeentulotukea on kiristetty, lapsikorotukset poistettu, Hyrkkö jatkaa.

"Perintöä edelliseltä hallitukselta"

Timo Heinosen mukaan ylimääräinen sopeuttamistarve siirtyi nykyiselle hallitukselle edelliseltä.

– Tämä on perintöä edelliseltä Sanna Marinin hallitukselta. Siellä on kaksi osaa: on kuntapuolelle yllätyksenä tullut valtionosuuksien leikkaus, joka on noin 400 miljoonaa ja toisena osana on keskustalaisen aluehallinnon eli sote-ratkaisun tuomat paineet, jotka on tässä samassa kokoluokassa, Heinonen avaa.

Hyrkkö sanoo, että vihreät tekisivät sopeutukset "vähän eri reseptillä" kuin hallitus.