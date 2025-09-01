Valtiosta tulee Uudenkaupungin autotehtaan enemmistöomistaja

Valtiosta tulee ajoneuvojen sopimusvalmistajana toimivan Valmet Automotive Oyj:n enemmistöomistaja.
Kiinalainen CATL myy runsaan 20 prosentin osuutensa Valmet Automotivesta, kerrotaan valtioneuvoston tiedotteessa.
Samalla Valmet Automotive siirtyy Suomen Teollisuussijoituksesta valtion suoraan omistukseen.
Kaikkiaan rahaa käytetään järjestelyssä noin 120 miljoonaa euroa. Valtio sijoittaa Valmet Automotiveen noin 35 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Rahoitusjärjestelyn jälkeen valtio omistaa Valmet Automotivesta 79 prosenttia ja Pontos 21 prosenttia.