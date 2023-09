Valtioneuvoston kanslia avustajanimityksistä: "Tiedotusvälineet ovat tehneet johtopäätöksiä"

– Nyt julkisuudessa kirjoitetaan joistakin rekrytoinneista, että syy olisi ollut esimerkiksi supon (suojelupoliisi) turvallisuusselvitys. Me emme ole koskaan sanoneet, että asia olisi niin. Meillä on aina kokonaisharkinta, emmekä me kommentoi syytä, sanoo henkilöstöyksikön päällikkö Ritva Järvinen STT:lle.