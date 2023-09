Riikka Purra kommentoi kaatuneita avustajanimityksiä: "Sitä pitää kysyä supolta"

Lisäksi Ilkkalalla on Iltalehden mukaan ulosotossa velkoja yhteensä yli 73 000 euron edestä. Ilkkalan suurin velkoja on Kiinteistö Oy Hämeen Kruunu, jolle hän on velkaa yli 30 000 euroa. Verohallinto karhuaa Ilkkalalta yhteensä reilun 21 000 euron saatavia.

Myös erityisavustajan nimitys kaatui

Elokuussa Iltalehti kertoi, että Purran mediasuhteista vastaavan erityisavustajan nimitys kaatui niin ikään suojelupoliisin turvallisuusselvitykseen. Iltalehden mukaan nimityksen esteenä oli tehtävään esitetyn Jari Kuikanmäen pitkäaikainen avopuoliso, joka on syntynyt Kiinassa ja jolla on yhä perhettä maassa.

– Jos katsoo näitä henkilöitä, toinen on toiminut eduskunta-avustajana, ja hänelle on turvaselvitys täällä päässä tehty, toki pienimuotoisempi. Toisen kohdalla se, mitä julkisuudessa on kerrottu taustoista tai mitä hän itse on kertonut, niin eihän tällaisia asioita työhaastattelussa saa edes kysyä, hän sanoo.