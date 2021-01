Antti Pelttari etenemässä kohti jatkokautta supossa – toisen kärkiehdokkaan tie tyssäsi, taustalla viisumisotku

Suojelupoliisin päällikön nimitys on tulossa valtioneuvoston käsittelyyn ensi tai sitä seuraavalla viikolla. STT:n tietojen mukaan sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) olisi päättänyt esittää jatkoa nykyiselle päällikölle Antti Pelttarille. Pelttarin puolesta puhuvat muun muassa kokemus ja se, että hänen aloittamansa suojelupoliisin muutos Suomen turvallisuus- ja tiedustelupalveluksi on vielä kesken.

– Hän on hyvin tunnettu tiedustelun maailmassa kansainvälisesti, ja toisaalta supon uudistus on vielä kesken ja eräällä tavalla se on hänen uudistuksensa, STT:lle perustellaan.