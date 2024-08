Ex-suurlähettiläs Vilénin antama selvitys saaduista korvauksista salataan – professorit ihmeissään

Ministeriö on perinyt Viléniltä takaisin yhteensä 37 972,61 euroa erinäisiä puoliso- ja lapsikorvauksia ajalta, jolloin hän toimi Ottawan edustuston päällikkönä syyskuusta 2023 toukokuuhun 2024.

UM: sisäistä työskentelyä

Ministeriö on pyytänyt ja saanut Viléniltä selvityksen korvauksista kesän aikana. Ulkoministeriön kirjaamosta kerrotaan, että selvitystä pyydettiin puhelimitse 29. toukokuuta, ja Vilén lähetti sen sähköpostitse henkilöstöosastolle 30.–31. toukokuuta.

Ministeriö teki Vilénin korvausraha-asiasta poliisille tutkintapyynnön, ja poliisi on aloittanut esitutkinnan asiasta. MTV ei saanut kiinni tapauksen tutkinnanjohtajaa useista yrityksistä huolimatta.

Ulkoministeriön henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas kertoo, että Vilén on maksanut takaisin koko summan.

"Ei sovellu mitenkään"

Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen toteaa, että pykälä, johon ministeriö vetoaa (julkisuuslain 5 § 4 momentti), on tarkoitettu sovellettavaksi suppeasti.

Sen lisäksi Voutilainen huomauttaa, että ministeriössä jonkin toimivaltaisen virkamiehen on täytynyt tehdä päätös siitä, että kyseistä etua tai korvausta peritään takaisin.

– Ministeriössä on siis katsottu, että kyseessä on perusteeton etu tai korvaus. Siinä mielessä tämä (pyydetty selvitys) on selvästi muuta kuin sisäistä työskentelyä ja vähämerkityksellistä mielipiteenvaihtoa tai teknisluonteisen virheen korjaamista, joka voisi sisältyä kyseiseen pykälään.