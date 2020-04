Valtio suuntaa 150 miljoonaa euroa keskisuurille yrityksille – Lintilä: "Toivon jaksamista yrittäjille"

Yksittäiset sijoitukset ovat kooltaan 1–10 miljoonaa euroa. Ohjelman tarkoituksena on tarjota nopeutetulla aikataululla apua yrityksille, joiden maksuvalmius on kriisiytynyt koronaepidemian vuoksi. Tavoitteena on estää terveiden yritysten konkurssit poikkeustilanteessa.

Rahoitusohjelma koskee yrityksiä, joilla on yli 50 työntekijää ja vähintään 10 miljoonan euron liikevaihto. Lisäksi liiketoiminnan on oltava ollut kannattavaa ennen kriisiä, ja kannattavuudelle tulee olla edellytykset myös jatkossa.

Lintilä kertoi ahdinkoon joutuneille yrityksille suunnattavista tuista tiedotustilaisuudessa aamupäivällä. Lintilän mukaan eri tahojen kautta kanavoituja yritystukia on haettu viime päivinä ja viikkoina runsaasti. Vilkkainta on ollut ely-keskuksissa, jotka rahoittavat pieniä yrityksiä suorilla tuilla.

– Kolmen päivän aikana hakemuksia on tullut 4600 kappaletta, Lintilä kertoi.

Hakemuksia on tullut eniten Uudeltamaalta. Myös isompia yrityksiä rahoittava Business Finland on käsitellyt tuhansia hakemuksia ja jonossa on noin 3600 hakemusta.