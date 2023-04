Valtavasta tuulipuistohankkeesta sähköä jopa 300 miljoonalle eurooppalaiselle – Scholz: "Pohjanmerestä voi tulla maailman suurin voimalaitos"

Jos Pohjanmerelle suunniteltujen tuulipuistojen yhteistehoa suhteuttaa Olkiluodon uusimpaan yksikköön, jonka teho on 1,6 gigawattia, kysymys on valtavasta hankkeesta. Tuulipuistojen rakentaminen Pohjanmerelle on jo täydessä vauhdissa. Iso-Britannia on vuokrannut kiinalaisen erikoisaluksen tähän työhön seuraaviksi kolmeksi vuodeksi. Myös Saksa ja Belgia yhdistävät voimansa niin tuuli- kuin vetytuotannon kehittämiseen Pohjanmerellä.