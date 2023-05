Suomalainen energiayhtiö ja tanskalainen rahasto sijoittavat kaksi miljardia tuulivoimaan Suomessa

Myrsky Energia ja maailman suurin vain uusiutuvaan energiaan keskittyvä rahastoyhtiö Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen tuulivoimaan investoimisesta Suomeen. Kumppanuuden laajuus on yli kaksi miljardia euroa.

– Tämä on Suomen suurin yksittäinen maatuulivoimasopimus, nyt ei ole kyse aiesopimuksesta, kertoo Myrskyn perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Tuomas Candelin-Palmqvist STT:lle.

Yhteistyö kattaa hankkeiden koko kaaren kehitysvaiheesta sähköä tuottaviksi tuulivoimapuistoiksi. Kaikki hankkeet on tarkoitus laittaa toteutukseen kuluvan vuosikymmenen aikana.

– Osa on kaavoituksessa ja osa on kaavoituksen loppuvaiheessa, jolloin rakentamisen valmistelut lähenevät. Osa on aikaisemmassa vaiheessa.