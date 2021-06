Näin Puola aikoo päästä hiilestä eroon – aurinkovoima kovassa nosteessa: "Hengitämme nyt paremmin"

Puolassa perinteinen hiili on yhä ylivoimaisesti tärkein energialähde, mutta tilanne on muuttumassa kovaa vauhtia. Aurinkosähkön osuus on maassa vielä hyvin pieni, mutta sen määrä on moninkertaistunut muutaman viime vuoden aikana.

Toistaiseksi Puolan aurinkosähkö jauhetaan vielä pääosin pienistä katoilla olevista aurinkopaneeleista. Asennetun aurinkosähkökapasiteetin määrä on noussut noin viiden vuoden takaisesta alle 200 megawatista 4 000 megawattiin. Esimerkiksi viime vuoden 155 prosentin kasvu ylittää moninkertaisesti aurinkosähköjärjestelmien keskimääräisen lisääntymistahdin maailmalla.

Muutosta selittävät muun muassa julkiset tuet aurinkopaneeleiden hankintaan. Tähän tarjoukseen tarttui myös eteläpuolalaisessa Skawinan kaupungissa majataloa isännöivä Andrzej Machno.

– Kaupunginvaltuusto tuki aurinkoenergiaa, joten tartuimme tilaisuuteen ja muut seurasivat perässä. Se oli erinomainen valinta, hengitämme nyt paremmin, 74-vuotias Machno kertoo AFP:lle.

Siirtyykö Puola myös ydinvoimakauteen?

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n tilastografiikassa 1990–2019 Puolan energiantuotantoa hallitsee hiili. Sen osuus on parissa vuosikymmenessä laskenut, mutta esimerkiksi öljyn on vastaavasti lisääntynyt. Vasta parin viime vuoden kuluessa tilastoihin ovat soluttautuneet uusiutuvat aurinko- ja tuulivoima, joiden osuutta kokonaisuudesta on vieläkin vaikea erottaa.

Puolan mainetta sysimustana ilmaston pilaajana voi myös pitää hivenen kohtuuttomana, sillä 38-miljoonaisen maan hiilidioksidipäästöt asukasta kohden ovat EU-tilastojen perusteella olleet viime vuosina samaa luokkaa kuin esimerkiksi Suomella.

Uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotossa Puola on kiistatta laahannut tähän saakka muuta EU:ta jäljessä. Vaihtoehtoja on kuitenkin pakko etsiä, kun maan viimeisetkin hiilikaivokset on määrä sulkea vajaan 30 vuoden kuluttua.

Osana irtautumista hiilestä ja öljystä Puola kaavailee myös rakentavansa ydinvoimaa, jota maassa ei ole toistaiseksi ollut ollenkaan. Hallituksen tavoitteena on rakentaa kaikkiaan kuusi reaktoria, joista ensimmäinen käynnistyisi 2033 ja kaikki olisivat toiminnassa 2043. Yhteistyötä on viritelty niin Yhdysvaltain kuin Ranskankin kanssa, mutta mitään lopullista ei ole vielä sovittu.

Ydinvoimakaavailut ovat herättäneet huolta naapurimaa Saksassa, joka on päättänyt luopua omista voimaloistaan.

Perovskiittikalvo syntyy printtaamalla

Vihreään energiaan siirtymisessä merkittävä toimija Puolassa on Columbus Energy -yhtiö. Sen toimitusjohtajan Dawid Zielinskin mukaan puolalaisten asenteet uusiutuviin energialähteisiin ovat muuttuneet nopeasti.

– Nykyään kaikki ymmärtävät ihan hyvin, että aurinko, tuuli ja muut uudistuvat energialähteet ovat ainoa keino välttyä maksamasta valtavia sähkölaskuja lähitulevaisuudessa, Zielinski sanoo.

Hänen yhtiönsä on sijoittanut rahaa hankkeeseen, josta saattaa tulla suunnannäyttäjä aurinkoenergian tuotannolle myös Puolan rajojen ulkopuolella. Wroclawissa toukokuussa avatun Saule Technologies -yhtiön tuotantolinjalta alkaa putkahtaa aurinkopaneeleita, jotka on päällystetty printtaamalla valmistettavalla perovskiittikalvolla.

Perinteisiä aurinkopaneeleja huomattavasti yksinkertaisempi valmistustapa saattaa mullistaa aurinkosähkön kilpailukyvyn. Joustavia perovskiittikalvoja voi kiinnittää tuottamaan sähköä melkein mihin hyvänsä: taloon, autoon, lennokkiin tai kannettavan tietokoneen kanteen.

Toiveissa enemmän aurinkopaneelituotantoa Eurooppaan

Saule-yhtiön perustaja on puolalainen keksijäfyysikko Olga Malinkiewicz. Hänen mukaansa uusien paneeleiden kysyntä ylittää jo nyt ensimmäisen vuoden tuotannoksi arvioidun 40 000 neliötä. Uusia tehtaita onkin suunnitteilla muualle Eurooppaan.

Malinkiewiczin mukaan vain neljä prosenttia Euroopan aurinkosähköjärjestelmistä on myös valmistettu Euroopassa. Aurinkopaneeleita on tuotu paljon muun muassa Kiinasta, mistä on kantautunut viime aikoina huolestuttavia tietoja, joiden mukaan sikäläinen tuotanto tukeutuu osittain pakkotyöhön Xinjiangin uiguurialueella.

– Olemme EU:n kanssa samalla kannalla siitä, että on tärkeää rakentaa niitä (aurinkopaneeleita) meidän omalla alueellamme, Malinkiewicz sanoo.

Skawinalainen majatalon isäntä Machno on joka tapauksessa tyytyväinen jo nykyisiin aurinkopaneeleihinsa. Liikunta on tosin jäänyt vähemmälle, kun hiiltä ei enää tarvitse lapioida boileriin ja sitten tuhkaa sieltä ulos.