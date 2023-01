Varman Murto: Suomessa on käynnissä tuulivoimabuumi, jota ei saa töpeksiä – tässä asiassa Suomi pieksee Ruotsin

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoo MTV Uutiset Liven haastattelussa, että Inkooseen kaavailtu jättihanke on merkki teollisuuden uudesta tulemisesta Suomessa, ja ajurina on vihreä siirtymä.

– Pohjois-Ruotsista nähdään, millainen buumi siitä voi tulla ja Suomi on nyt seuraamassa perässä, Murto kehuu.

Katso jutun alussa olevalta videolta: Norjalainen Blastr Green Steel on nuori teräsyhtiö – onko se valmis Inkoon mittavaan hankkeeseen?

Tuulivoimabuumi on vallannut Suomenkin

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan Norjassa neuvottelujen alkuvaiheessa eniten kiinnostusta herättikin erityisesti se, millaiset mahdollisuudet Suomessa on tuulivoiman tuottamiseen – haluaahan norjalaisyhtiö tuottaa terästä Inkoon tehtaalla liki päästöttömästi.

Murto ei ole huolissaan Suomen mahdollisuuksista vihreän energian tuottamiseen, sillä energiainvestointeja on tulossa Suomeenkin.

– Tällä hetkellä meillä on tuulivoimabuumi menossa, eli Suomi on sijoittajien näkökulmasta houkutteleva maa rakentaa tuulivoimaa – hankkeita on paljon menossa, Murto perustelee.