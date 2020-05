Nyt tehdään historiaa: Nasan ja SpaceX:n Crew Dragon laukaistaan avaruuteen – aluksella mukana miehistö liki 10 vuoden tauon jälkeen

SpaceX on insinöörin ja keksijän, sähköauto Teslasta tunnetun Elon Muskin yritys.

Kyseessä on testilento, joka kulkee nimellä Demo-2. Jos kaikki menee hyvin, Crew Dragon -alusta ja Falcon 9 -rakettia voidaan käyttää uudelleen operatiivisiin tehtäviin avaruusasemalla. Ensimmäinen tehtävä olisi tarkoitus saada käyntiin myöhemmin tänä vuonna.

Kiinnittyminen hoidetaan manuaalisesti

Crew Dragon on ohjelmoitu telakoitumaan automaattisesti. Hurley ottaa kuitenkin ohjat manuaalisesti kiinnittymisvaiheessa testatakseen aluksen lento-ominaisuuksia.

"Parasta ennen päiväys" syksyllä

Yksi tekijä on aluksen toimivuus. Mikäli kaikki toimii hyvin, astronauttien ei tarvitse korjailla alusta yläilmoissa.

Varmaa on kuitenkin, että Crew Dragonilla on "parasta ennen" päivämäärä. Aluksen aurinkokennot on kestävät 119 päivää avaruudessa.