Tutkija: Musk ollut hyvin hyödyllinen Trumpille

Elon Musk oli Donald Trumpille hyödyllisin vaalikampanjan aikaan, sanoo akatemiatutkija Matti Ylönen.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja teknologiamiljardööri Elon Muskin kumppanuuden kariutumista osattiin odottaa, sanoo akatemiatutkija Matti Ylönen Helsingin yliopistosta.

– Kyseessä on kaksi varsin egoististen oloista ihmistä, joilla on aika pitkä historia muiden ihmisten kanssa riitoihin ajautumisessa, mikä usein on alkanut vielä sosiaalisen median tileiltä. Eihän tässä sinänsä nyt mitään erityisen yllättävää ole ollut, Ylönen sanoo.

Miesten kuukausia kestänyt kumppanuus äityi riidaksi dramaattisella tavalla torstaina, kun Musk kritisoi presidenttiä. Musk sanoi sosiaalisessa mediassa muun muassa, että Trump olisi hävinnyt presidentinvaalit ilman hänen tukeaan.

– Millaista kiittämättömyyttä, Musk kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Musk kysyi X:ssä myös, olisiko Yhdysvaltoihin aika perustaa uusi poliittinen puolue, joka miljardöörin mukaan edustaisi 80:tä prosenttia ihmisistä.

"Musk ollut hyvin hyödyllinen Trumpille"

Musk oli Trumpin presidenttikampanjan aikana yksi republikaanipoliitikon merkittävimmistä tukijoista. Yhdysvaltalaismedioiden mukaan hän tuki Trumpin kampanjaa yli 250 miljoonalla dollarilla.

Lisäksi Muskin vuonna 2022 ostaman viestipalvelu X:n algoritmit suosivat Ylösen mukaan republikaaneja.

– Siinä mielessä Musk on ollut hyvin hyödyllinen Trumpille, mutta suurin hyöty varmasti ajoittui juurikin siihen vaalikampanjan aikaan. Nythän Trump ei ole kampanjoimassa enää mihinkään, vaan hän on maailman vaikutusvaltaisimman valtion presidentti. Toki poliittista keskustelua edelleen käydään näillä alustoilla ja X:n merkitys siinä edelleen on ihan merkittävä.

Liittovaltio rahoittaa Muskin bisneksiä

Musk lopetti viime viikolla poikkeuksellisen pestinsä liittovaltion kuluja karsineen niin sanotun hallinnon tehokkuuden viraston (Doge) johdossa.

Ylösen mukaan Doge avasi Muskille näköalapaikan esimerkiksi hänen sähköautoyhtiönsä Teslan, avaruustoiminnan sekä tekoälyn sääntelyyn.

Ylönen kuitenkin huomauttaa, että Muskin bisnekset linkittyvät laajalti liittovaltion rahoitukseen. Esimerkiksi Muskin avaruusyhtiölle SpaceX:lle on tullut merkittävä määrä liittovaltion tilauksia.

– Trump voi huomattavalla tavalla vaikuttaa näihin tilauksiin, samoin kuin monien muidenkin Muskin liiketoimien sääntelyyn.

Muskin liiketoimet eivät myöskään Teslaa lukuun ottamatta ole olleet kovin merkittävästi voitollisia, Ylönen lisää.

Tutkijan mukaan miljardöörin yhtiöt tekevät tappiota tai pyörivät osittain oletetun tulevaisuuden monopoliaseman turvin.

Musk on siis Ylösen mukaan haavoittuvainen liittovaltion rahavirtojen liikkeille.

Paljon huolia ja kysymyksiä liittyy myös siihen, millaista dataa Musk on Dogen johdossa voinut saada ja mihin tarkoituksiin sitä käytetään, tutkija sanoo.

"Kuherruskuukausi jäi lyhyeksi"

Sitä, voisiko Muskin paikka Trumpin liittolaisena korvautua jollain toisella teknologiajätin johtohahmolla, on Ylösen mukaan vaikea sanoa.

Tutkija arvioi teknologiayhtiöiden johtohahmojen pettyneen Trumpin kauden alkuun, sillä suuret satsaukset eivät ole poikineet yhtiöille mieleisiä suunnanmuutoksia.

– Kuherruskuukausi jäi aika lyhyeksi, Ylönen kuvailee teknologiajättien ja Trumpin suhdetta.

– Trumpin toimintatyyli perustuu niin paljon sellaiseen kaoottisuuteen. Kuten ensimmäisellä presidenttikaudella nähtiin, niin väkeä tuli ja meni Trumpin hallinnosta ja lähipiiristä. Hyvin vaikea sanoa, korvautuuko Musk jollain toisella henkilöllä.