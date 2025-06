Uhkaako kukkotappelu Trumpin kanssa Muskin avaruusbisneksiä? "Hyvin vakavia syytöksiä"

Avaruusteknologian professori ei usko Muskin toteuttavan kaikkia uhkauksiaan.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja maailman rikkaimman henkilön Elon Muskin ilmiriitaa analysoitiin MTV Uutiset -livelähetyksessä perjantaina.

– Tätä veljeysrakkautta – tai bromanssia – on hieman ihmetelty alusta alkaen, ulkomaantoimittaja Lala Ylitalo huomautti.

– Jo silloin, kun he palavasti rakastuivat toisiinsa, jutun osattiin odottaa kariutuvan melko nopeasti.

Kissa pöydälle

Lihava riita sai alkunsa Trumpin ja Saksan liittokansleri Friedrich Merzin kahdenkeskisen tapaamisen aikana, jota Musk kommentoi viestipalvelu X:ssä reaaliajassa.



Trumpille esitettiin kysymys, joka koski Muskin hallinnon budjettilakiehdotusta vastaan esittänyttä kritiikkiä.

– Hän ei ole sanonut minusta mitään pahaa, Trump sanoi ja totesi vastaanottavansa mieluummin itseensä kuin budjettilakiin osuvaa kritiikkiä.

Vakavia syytöksiä

Trump sai totisesti tilaamansa, sillä X:ssä kahakoitiin kiivaasti sen jälkeen, kun Trump oli tylyttänyt Muskia julkisesti transatlanttisten kumppanien tapaamisessa.

– Vaikka riitaa käydään sosiaalisessa mediassa, tässä on kuultu hyvin vakavia syytöksiä, Ylitalo huomautti.

– Musk on yrittänyt kaataa budjettilakiesitystä vetoamalla amerikkalaisiin sillä, että he soittelisivat senaattoreilleen ja pyytäisivät lain kaatamista.

Kukkotappelun seuraamuksia on vaikea arvioida, Ylitalo lisäsi.



Trump kertoi perjantaina CNN:lle, ettei hänellä ole aikeita puhua Muskille lähitulevaisuudessa.

Merz sen sijaan livahti liittolaisensa käsittelystä kuin koira veräjästä.

Riitaa avaruudesta

Vyyhdin aikana Musk uhkasi poistaa käytöstä SpaceX:n Dragon-aluksen.

Avaruusteknologian professori Jaan Praks Aalto-yliopistosta ei usko, että Musk tulee toteuttamaan uhkaustaan.

– Dragon on käytännössä ainut länsimaiden käytössä oleva keino päästä kansainväliselle avaruusasemalle, Praks muistutti.



Nasa on tehnyt runsaasti sopimuksia SpaceX:n kanssa ja sen toiminta on pitkälti riippuvainen yksityisistä yrityksistä.



– Musk on erinomainen avaruusteknologian liikemies. SpaceX:n Falcon 9 -raketti laukaistaan tänä vuonna ehkä jopa 170 kertaa.

– Sen kapasiteetti on todella tärkeä sekä Nasalle että koko maailman avaruusteollisuudelle.

Kiina sanelee säännöt

Aiemmin Trump on suhtautunut avaruushankkeisiin myönteisesti.

– Toisaalta hän on leikkaamassa Nasalta runsaasti rahaa. Se voi olla yksi syy siihen, miksi Musk suhtautuu asiaan niin kiihkeästi, Praks huomautti.



Praks arvioi Kiinan suoristavan Yhdysvaltojen rivejä avaruuskilvan kiristyessä.

– Se saa Trumpin todennäköisesti myöntymään joihinkin Muskin vaatimuksiin.