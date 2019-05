MTV Uutisten kirjeenvaihtaja todisti SpaceX:n onnistuneen raketin laukaisun Floridassa – Elon Musk lähempänä unelmaansa lähettää ihmisiä avaruuteen

Kun Floridan avaruuskeskuksessa on raketin laukaisupäivä, paikalliset eivät muusta puhukaan. Cape Canaveralissa linja-autoa ajava Jeremiah Westfall ei edes muista, kuinka monta raketin laukaisua on jo nähnyt.

Innostusta on ilmassa myös raketin laukaisupaikalla. SpaceX:n uutta laukaisua on odotettu, sillä sitä on jouduttu lykkäämään useita kertoja muun muassa teknisten ongelmien vuoksi.