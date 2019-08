Suuri koira hyökkäsi 10-vuotiaan Janin kimppuun Iittalassa – kuvat kertovat hyökkäyksen rajuuden: ”42 tikkiä, pyöräilykypärä saattoi pelastaa hengen”

Lapsi, josta nuo otsikot kertovat, on iittalalainen Jani.

– Uskomme, että pyöräilykypärä on pelastanut pojan hengen, Janin äiti Niina Rajala kertoo MTV Uutisille.

”Koira hyökkäsi Janin kimppuun ja kaatoi hänet maahan”



– Janille on opetettu, että jos koira on irrallaan, sitä ei ohiteta pyörällä, koska siinä on aina oma riskitilanteensa, Rajala selittää.