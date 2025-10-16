Poliisi on ottanut kiinni useita ihmisiä ja tehnyt laajoja huume- ja omaisuustakavarikkoja kansainvälisessä yhteisoperaatiossa Itämerellä, kertoo Keskusrikospoliisi.
Useat eri viranomaiset tarkastivat viime viikolla kansainvälisessä yhteistyössä yhteensä yli 22 000 ihmistä ja 13 000 ajoneuvoa Itämeren alueen rajanylityspaikoilla.
Ruotsin johtama EMPACT OPC (Organised Property Crime) Trident -operaatio koski KRP:n tiedotteen mukaan rajat ylittävää järjestäytynyttä omaisuusrikollisuutta.
Rajanylityspaikoilla otettiin kiinni yhteensä yli 40 ihmistä epäiltyinä rikoksista ja tehtiin laajoja takavarikkoja.
Takavarikot sisälsivät muun muassa huumeita, ajoneuvoja ja niiden osia, vene- ja perämoottoreita, käteistä rahaa sekä muuta arvo-omaisuutta.
Operaation aikana osallistujamaissa kirjattiin useita kymmeniä rikosilmoituksia muun muassa varkauksista, ympäristörikoksista, rahanpesusta ja huumerikoksista.
Lisäksi erilaisista lievemmistä rikoksista kirjattiin lähes 200 sakkoa.
Suomessa tavoitettiin 16 etsintäkuulutettua
Suomessa operaation yhteydessä tavoitettiin yhteensä 16 etsintäkuulutettua ja otettiin kiinni seitsemän ihmistä rikoksista epäiltyinä.
Trident-operaatioon osallistuneet maat olivat Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Saksa, Norja ja Islanti Europolin tukemana.
Suomessa operaation koordinoinnista ja osallistumisesta operaatiokeskuksen toimintaan vastasi Keskusrikospoliisin organisaatioon sijoitettu PTR-matkustajatietokeskus.
Tarkastuksiin satamissa osallistuivat Helsingin, Lounais-Suomen ja Pohjanmaan poliisilaitokset, Rajavartiolaitos sekä Tulli.