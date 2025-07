Ruotsin entinen NHL-hyökkääjä hakee Venäjän kansalaisuutta

Ruotsin jääkiekkomaajoukkuettakin edustanut Dmytro Timashov hakee Venäjän kansalaisuutta.

Dmytro Timashov aloitti viime kauden KHL:ssä Venäjällä Sotshin joukkueessa ja päätti sesongin Sveitsin liigassa Genève-Servettessä.

Nyt 28-vuotias hyökkääjä palaa KHL:ään ja Venäjälle tehtyään kaksivuotisen sopimuksen Admiral Vladivostokin kanssa.

– Haluan pelata KHL:ssä päästäkseni lähemmäs siellä asuvaa perhettäni, mies kertoo Hockeysverige.se:lle.

Hän ei ole kertomansa mukaan Venäjällä asuvaa perhettään juuri aikoihin nähnyt.

Pelaajalla on ukrainalainen äiti ja venäläinen isä. Ukrainassa syntynyt ja Ruotsiin seitsemänvuotiaana muuttanut Timashov on Ruotsin ja Ukrainan kaksoiskansalainen.

Muun muassa Metaratings-sivusto on kertonut Timashovin hakeneen jo Venäjän kansalaisuutta, ja asiasta on uutisoinut myös Expressen.

"Venäjällä saa tietoa venäläisestä lehdistöstä"

Dmytro Timashov pelasi pitkään Pohjois-Amerikassa, kausina 2014–22. Kokemusta kertyi QMJHL:stä, AHL:stä ja myös NHL:stä, jossa hän kiekkoili Toronto Maple Leafsissa, Detroit Red Wingsissä ja New York Islandersissa.Credit: ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo

Timashov on aiemmin kommentoinut myös Ukrainan sotaa.

– Sukulaisillani on kaikki hyvin, kukaan ei ole loukkaantunut, ja kaikki kaupungissa on rauhallista. Hyökkäystä sinne ei ole tapahtunut, vaikka he ovat kuulleet pommituksia kaupungin ulkopuolella.

Pelaaja ilmeisesti luottaa venäläiseen mediaan.

– Venäjällä saa tietoa venäläisestä lehdistöstä, ja kaikki saattavat nähdä sen eri tavoin.

Timashov pelasi arvokisoja Ruotsin nuorten maajoukkueissa ja on tahkonnut miesten maajoukkue Tre Kronorissa viisi ottelua. NHL:ssä mies on kiekkoillut 45 ottelua.