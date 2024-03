Pasi Mustosen ja Noora Rädyn tapauksessa erikoinen käänne – syynä Naisleijonien MM-kisat

Naisten maajoukkueen entisen päävalmentajan Pasi Mustosen kurinpitokäsittely, jossa toisena osapuolena on ex-maalivahti Noora Räty ja muita entisiä Naisleijonien pelaajia, on saatettu kuulemisia myöten maaliin helmikuun lopulla. Päätöstä asiassa ei kuitenkaan haluta vielä tuoda julkisuuteen tai edes osapuolten tietoon ennen kuin Naisleijonat on saanut urakkansa päätökseen Uticassa, Yhdysvalloissa järjestettävissä MM-kisoissa.