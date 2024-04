Pasi Mustoselta ulostulo vuosia kestäneestä riita-asiasta – "Valmentajat vapaata riistaa"

Jääkiekkoliiton kurinpitovaliokunta tiedotti perjantaina, että Mustonen on saanut kolmen kuukauden ja Räty neljän kuukauden mittaisen kilpailukiellon molemminpuolisista syytöksistä.

– Tässä prosessissa on vain häviäjiä, ja siitä muodostui synkkä osa suomalaisen jääkiekon historiaa. Suurimman tappion kokevat Naisleijonuutta vuosikymmenten aikana rakentaneet pelaajat, valmentajat, toimihenkilöt ja tietenkin laji itse, Mustonen kirjoittaa.

Suomen Jääkiekkoliiton kurinpitovaliokunta on 29.4. antanut päätöksensä naisten jääkiekkomaajoukkueen valmennusta koskevassa asiassa.

Olin vuosien ajan muutaman pelaajan kiusaamisen kohde. Täysin perusteeton ja osin julkinen syyttely on jatkunut 29 kuukautta. Avaintodistajan lausunnon mukaan kyseiset pelaajat yrittivät painostaa jääkiekkoliiton johtoa erottamaan päävalmentajan ennen lentoa olympialaisiin 2022. Maajoukkueen kapteenien (2) todistajalausuntojen mukaan kaksi sekä olympiajoukkueeseen että pelaajayhdistyksen hallitukseen kuulunutta joukkueen pelaajaa vaativat heitä ryhtymään toimiin päävalmentajan erottamiseksi. Mainitut pelaajat esittivät vaatimuksensa ahdistavasti ja uhkasivat kapteeneita huomauttaen näiden uran olevan vaarassa, elleivät kapteenit tee niin. Kyseiset pelaajat jatkoivat missiotaan Pekingin olympiakylässä. Useat kahdessa tutkinnassa kuulluista 21 todistajastani mukaan lukien kaksi esihenkilöäni pitivät prosessia päävalmentajaan kohdistettuna ajojahtina.

Valmentajiin kohdistuvat ajojahdit ovat Suomessa valitettavan yleisiä hitaasti ammattimaistuneissa palloilulajeissa. Valmentajien ammattijärjestö SAVAL puolustaa vuosittain useita aiheettoman vainon kohteeksi joutuneita jäseniään. Ketään valmentajaa ei tulevaisuudessa saa altistaa kokemalleni kohtelulle. Myös vaativalla valmentajalla on oltava oikeus työskennellä ammatissaan tulematta vainotuksi tai kiusatuksi. Valmentaja ei voi olla urheilun lainsuojaton, eikä vaativaa valmennusta huippu-urheilussa saa kriminalisoida. Urheilu ei ole olemassa ainoastaan urheilijoita varten.

Suomalainen urheilujohtaminen huippu-urheilussa on monin paikoin rikki. Useat urheiluorganisaatiot julistavat arvojaan julkisuudessa, mutta tosipaikan tullen niiden todentaminen tekojen kautta on harvinaista. Toiminta ei ole aina läpinäkyvää. Siviilirohkeuden puute ja lojaalisuusvaje kuuluvat huippu-urheilun arkeen. Tässä ympäristössä valmentajana toimiminen on erittäin haasteellista, joskus jopa vastenmielistä.