Topi Rönnin raiskaussyytteen käsittelypäivä ratkesi – Tappara-sentterin koko kausi ohi?

Helsingin käräjäoikeus kertoi, että Rönnin tapauksen käsittelypäiväksi on tänään sovittu syyttäjän kanssa 12.3.2024.

Rönni on keskushyökkääjä, joka on pelannut SM-liigaotteluita kaudesta 2021–22 lähtien. Hän on pelannut myös Suomen nuorisomaajoukkueissa.