Otteluruuhkasta voi tulla vuodenvaihteessa melkoinen koetinkivi sarjanousija Sunderlandille, sillä joukkue menetti peräti kuusi pelaajaa maajoukkuetehtäviin Afrikan mestaruusturnaukseen. Maanosan mestaruudesta pelataan Marokossa sunnuntaista alkaen. Turnaus kestää lähes kuukauden, sillä finaali pelataan pääkaupungissa Rabatissa vasta 18. tammikuuta.

Sunderland on aloittanut Valioliigan erinomaisesti, eikä sarjanousijoilta ole nähty yhtä vahvaa peliä lähes 20 vuoteen. Ennen viikonlopun otteluja Sunderland on kahdeksantena, vain kahden pisteen päässä nelossijasta.

Sunderland on ollut toistaiseksi voittamaton kotikentällään. Se mittaa Valioliigan kärkipään tason taas uudenvuodenpäivänä, kun se isännöi sarjassa toisena olevaa Manchester Cityä. Ennen sitä joukkue kohtaa lauantaina vieraissa Brightonin ja 28. joulukuuta kotonaan Leedsin.

Vaisun alkukauden jälkeen vauhtiaan parantanut Manchester United menettää Afrikan mestaruusturnaukseen neljä pelaajaa, muun muassa joukkueensa parhaan maalintekijänsä Bryan Mbeumon. Hän jahtaa menestystä Kamerunin riveissä.

Salah lähtee, sarjakärki Arsenalista ei lähtijöitä

Sarjakärki Arsenal on yksi kuudesta Valioliigan joukkueesta, jonka riveistä yksikään pelaaja ei matkustanut Afrikan mestaruusturnaukseen. Myös Aston Villa, Bournemouth, Chelsea, Leeds ja Newcastle voivat jatkaa ilman turnauksen aiheuttamia kokoonpanohuolia.

Marokon-turnauksen ajanjaksoon mahtuu kuusi Valioliigan kierrosta, Valioliigan joukkueet cupiin tuova FA Cupin kolmas kierros ja liigacupin välierävaihe.

Nimekkäin Afrikan mestaruusturnaukseen matkaava Valioliigan pelaaja on Liverpoolin Mohamed Salah. Aiempina vuosina hänen poissaolonsa olisi tuntunut Liverpoolissa enemmän kuin nyt, kun egyptiläinen Salah on aloittanut viisi viimeksi pelattua ottelua vaihtopenkiltä.

Valioliigan tämän kauden tehokkain afrikkalainen maalintekijä Antoine Semenyo pysyy Bournemouthin riveissä, sillä hänen kotimaansa Ghana ei päässyt pelaamaan maanosan mestaruudesta. Semenyo on tehnyt tällä kaudella seitsemän maalia.