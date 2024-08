Valioliigassa yksi selvä mestarisuosikki – miten käy Arsenalin ja Liverpoolin?

Savinho vahvistaa Cityn mestaripumppua

Manchester Cityn ylivoima on ollut viime vuosina mykistävää. Päävalmentaja Pep Guardiola on luonut vahvan voittamisen kulttuurin Manchesteriin, missä joukkuehenki on kunnossa ja tähtipelaajat saavat tasaisesti onnistumisia. Suurin tähti on tietysti norjalaistaikuri Erling Haaland, joka on iskenyt kahden kauden aikana City-paidassa hurjat 63 maalia.