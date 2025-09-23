Jalkapallon Valioliigan Liverpoolin derby herätti keskustelua yhä ottelun jälkeenkin. Isäntäjoukkue Liverpoolin manageri Arne Slot piti lisäaikaa oikeutettuna.

Viikonloppuna pelattu Liverpoolin derby on herättänyt tunteita joukkueiden riveissä. Liverpoolin 2–1-voitossa lisäaikaa annettiin vain kolme minuuttia, mikä ei tyydyttänyt vierailijoiden valmentajaa David Moyesia.

Everton-käskijä kutsui ottelun jälkeen lisäajan pituutta "todella oudoksi". Myös Manchester Citystä lainalle Evertoniin saapunut tähtipelaaja Jack Grealish ihmetteli asiaa. Laiturin mukaan Liverpool pelasi aikaa. Grealish sai ottelun jälkeen keltaisen kortin valitettuaan asiasta tuomarille.

Liverpool siirtyi ottelun avauspuoliskolla jo 2–0-johtoasemaan, mutta Everton aloitti kirin toisella puoliajalla. Idrissa Gueyen kavennus jäi kuitenkin lopulta laihaksi lohduksi '"Toffeille".

Liverpoolin päävalmentaja Arne Slot ei ollut täysin samaa mieltä Everton-leirin kanssa.

– Puoliskolla oli vain kolme vaihtokertaa, yksi maali, mutta ei ajanpeluuta tai loukkaantumisten paikkailua. Kolme minuuttia oli täysin oikea ratkaisu, totesi Slot ottelun jälkeen.

Liverpool jatkaa Valioliigan kärjessä puhtaalla pelillä. Everton on sarjassa kymmenentenä, kerättyään seitsemän pistettä viidestä ottelusta.