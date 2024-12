Liverpool kylmä isäntä Manchester Citylle – Pep Guardiolalle tyly viesti katsomosta

Liverpoolilla yhdeksän pisteen etumatka lähimpiin uhkaajiin - Cityyn jo 11 pistettä.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa neljä viimeisintä mestaruutta vienyt Manchester City alkaa olla jo todella kaukana huiman titteliputkensa jatkamisesta. Sunnuntaina City tuli pyyhityksi pelistä sarjakärki Liverpoolin vieraana, Anfield-stadionin kotikannattajien juhliessa Poolin 2–0-voittoa.

Citylle tappio oli jo neljäs peräkkäinen liigassa, ja kaikki kilpailut mukaan lukien se on pelannut nyt jo seitsemän peliä putkeen ilman voittoa. Ero Liverpooliin on 13 kierroksen jälkeen 11 pistettä, ja Cityn edellä sarjataulukossa ovat myös kaksi pistettä Cityä enemmän keränneet Arsenal ja Chelsea sekä tasapisteissä Cityn kanssa oleva Brighton.

Vakuuttavasti pelanneen Liverpoolin vei taukojohtoon Cody Gakpo, ja toisella puoliajalla Mohamed Salah sinetöi "Punaisten" erinomaisen maukkaan voiton rangaistuspotkulla. Liverpoolin fanit saivat myös nauttia laulamisesta City-valmentaja Pep Guardiolalle: "Saat potkut aamulla", kuuluivat hoilauksen sanat.

– Hyvä ottelu. Voitimme, ja jatkamme tästä, Liverpoolin puolustaja Virgil van Dijk totesi Sky Sportsille BBC:n mukaan.

– Mutta ei mennä asioiden edelle tässä vaiheessa kautta. Totta kai 11 pisteen etumatka (Cityyn) on sellainen, joka kelpaisi kaikille. Mutta paljon voi vielä tapahtua, Van Dijk jatkoi.

Guardiolan mukaan City "tarvitsee tuloksia". Vastustajan kannattajien lauluihin potkuista mies kommentoi, että "ehkä he ovat oikeassa".

– Kaikilla stadioneilla halutaan potkuja minulle, se alkoi Brightonissa (marraskuussa). Ehkä he ovat oikeassa, kun ajattelee viime aikojen tuloksiamme. En kuitenkaan odottanut tuota Anfieldilla, liverpoolilaisilta. Mutta se on ihan ookoo, tuo on osa lajia ja ymmärrän täysin, Guardiola mietti BBC:n mukaan.

Valioliigan sunnuntain voittajia olivat Liverpoolin ohella Chelsea ja Manchester United. Chelsea nousi jakamaan Arsenalin kanssa sarjan kakkossijaa murskaamalla Aston Villan 3–0, ja Unitedin uusi päävalmentaja Ruben Amorim sai ensimmäisen valioliigavoittonsa ManU:n höykyttäessä Old Traffordilla vierailleen Evertonin 4–0. Tottenham ja Fulham pelasivat ensinmainitun kotikentällä 1–1-tasapelin.