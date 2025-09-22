Manchester Cityn päävalmentaja Pep Guardiola teki itselleen harvinaisen taktisen valinnan sunnuntaisessa Arsenal-ottelussa.
Arsenal ja Manchester City tasasivat sunnuntaina sarjapisteet maalein 1–1. Ottelun jälkeen suureksi puheenaiheeksi nousi Pep Guardiolan taktiset valinnat, jotka poikkesivat merkittävästi espanjalaisluotsin valmennusfilosofiasta.
Guardiola asetti joukkueensa todella puolustavaan 5-4-1-muotoon jättäen pallonhallinnan selvästi Arsenalille. City hallitsi ottelussa palloa vain 32,8-prosenttisesti.
Tilastopalvelu Optan mukaan kyseinen pallonhallintaprosentti on hyökkäävämmästä ja pallonhallintaan perustuvasta pelifilosofiasta tunnetuksi tulleen Pep Guardiolan valmennusuran alhaisin.
– Emme halua sitä, mutta välillä niin tapahtuu. Jos niin tapahtuu kerran 10 vuodessa, se ei ole niin paha, eihän? Guadiola totesi lehdistötilaisuudessa.
Guardiola kuitenkin myöntää, ettei puolustavaan pelityyliin nojautuminen tuntunut hyvältä.
– Minä kärsin. En pidä siitä.
Cityn kausi on käynnistynyt yskähdellen. Joukkue on viiden ottelukierroksen jälkeen yhdeksäntenä.