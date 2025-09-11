Englannin jalkapalloliitto FA syyttää lontoolaisseura Chelseaa peräti 74 sääntörikkomuksesta. Syytökset liittyvät muun muassa pelaaja-agentteja koskeviin sääntöihin.

FA kertoi torstaina kotisivuillaan, että epäillyt rikkeet koskevat vuosia 2009–2022, mutta suurin osa niistä on tapahtunut kausien 2010–2011 ja 2015–2016 välillä. Chelsea saavutti vuosien 2009-2022 välisenä aikana kolme Valioliigan mestaruutta, kaksi Mestarien liigan ja Eurooppa-liigan voittoa sekä kolme FA Cupia ja yhden Liigacupin tittelin.

Chelsea oli kesästä 2003 venäläisoligarkki Roman Abramovitshin omistuksessa, mutta hän joutui myymään seuran Ukrainan sotaan liittyvien pakotteiden takia vuonna 2022. Seura siirtyi tuolloin yhdysvaltalaisen Todd Boehlyn johtaman sijoitusryhmän haltuun.

Chelsea kertoi torstaina kotisivuillaan ilmoittaneensa mahdollisista aiemmista rikkomuksista oma-aloitteisesti eteenpäin omistajanvaihdoksen jälkeen.

Kesällä seurajoukkueiden MM-turnauksen voittaneella Chelsealla on aikaa vastata syytöksiin 19. syyskuuta mennessä.