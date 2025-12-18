Manchester Cityn tähtihyökkääjä Erling Haaland yllätti ja ilahdutti lapsiperheitä vierailemalla joulupukkina heidän kotonaan. Haaland jakoi tapahtumista videon YouTube -kanavallaan.

Joulupukiksi pukeutunut norjalaishyökkääjä kierteli autolla ympäri Manchesteriä ja kävi kylässä useamman perheen luona. Haaland antoi vierailun yhteydessä lahjoja nuorille. Lahjoina oli Manchester Cityn kalentereita ja juomapulloja, joiden lisäksi Haaland jakoi nimikirjoituksia ja otti yhteiskuvia.

Enemmistön lempipelaaja oli juurikin Haaland. Ensimmäisessä perheessä ei Haalandia aluksi tunnistettu, mutta toisessa ja kolmannessa puheääni paljasti osalle tähden. Norjalaisen julkaisemaa videota on jo katsottu 1,3 miljoonaa kertaa.

Haaland on aiemminkin ollut pukeutuneena roolihahmoksi. Hän oli Halloweenina pukeutunut Jokeriksi lokakuun lopussa. Haaland on tehnyt tällä kaudella Valioliigassa 16 ottelussa 17 maalia. Viime kaudella maaleja kertyi 31 otteluun 22 kappaletta.