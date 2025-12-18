The Athleticin toimittaja David Ornstein kirjoittaa, että Manchester Cityn päävalmentaja Pep Guardiola saattaa jättää seuran tämän kauden jälkeen. Mahdolliseksi korvaajaksi on kaavailtu Guardiolan kanssa aiemmin Cityssä työskennellyttä ja nykyään Chelseaa luotsaavaa Enzo Marescaa.

Ornsteinin lähteet tulevat seuran sisältä ja sen ympäriltä. Vaikka Marescan nimi on nostettu tapetille, hänen ei uskota olevan ainoa ehdokas Manchester Cityn päävalmentajan tehtävään.

Heinäkuussa 2016 seurassa aloittaneella Guardiolalla on sopimus vuoden 2027 kesään asti. Hän allekirjoitti uuden sopimuksen marraskuussa 2024. Sopimus antaa molemmille osapuolille aikaa. Guardiola on usein odottanut suhteellisen kauan ennen kuin on päättänyt tulevaisuudestaan.

Guardiola on voittanut Manchester Cityssä muun muassa Valioliigan kuusi kertaa ja Mestarien liigan kertaalleen.