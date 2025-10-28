Ahmed on suorittanut kahden ulkomaisen koulutuslaitoksen, ISPD Protocol and Diplomacyn ja Universidad Camilo José Celan, yhteisen erityisesti diplomatiaan keskittyvän koulutusohjelman. Yksityiset laitokset ovat erikoistuneet verkko-opintoihin ja -kursseihin.

Opinnot koostuivat Ahmedin mukaan viikon aloitusjaksosta Brysselissä ja sen jälkeen puhtaasti etäopinnoista.

60 opintopisteen tutkinto

Laitos on siis myöntänyt Ahmedille maisterin arvonimen, joten hän ei valehtele yksiselitteisesti sitä käyttäessään.

Usein ammatillisen osaamisen koulutuksia

Epävirallisten tutkintojen sisältöjä, laatua ja opetuksen tasoa valvovat oppilaitokset itse, eivät viranomaiset tai muut ulkopuoliset tahot.

Lopputyö käsittelee diplomaattien merkitystä kattavan kirjallisuuskatsauksen sekä kyselylomakkeella tehdyn tutkimuksen avulla. Kyselyn 16 vastaajasta osa on Ahmedin ystäviä ja perheenjäseniä, joista osalla on taustaa diplomatiaan tai politiikkaan liittyvissä tehtävissä.

"Olen tehnyt paljon työtä tämän eteen"

– Suoritin tämän yliopistossa, en ostanut kaupasta ja kirjoittanut itse sitä paperia. Moni samaan aikaan opiskellut työskentelee Britanniassa tai Genevessä, Ahmed sanoo.

Maisteritutkintosi on epävirallinen 60 opintopisteen tutkinto, kun yleensä Suomessa maisteritutkinto on virallinen yliopiston tutkinto, joka on 120 ja kokonaisuudessaan jopa 300 opintopistettä, kun edellytyksenä on alempi korkeakoulututkinto. Ymmärrätkö, miksi toimintasi voi tuntua harhaanjohtavalta?

– Jos Suomea katsotaan, uskon, puhut totta. Ymmärrän kyllä. Tiedän Suomen periaatteet. En sano, että tämä ei ole maisteri, mutta Suomen kohdalla ehkä voi olla, että olet oikeassa.