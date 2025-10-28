SDP:n helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Mahad Ahmed käyttää maisterin titteliä suoritettuaan 60 opintopisteen epävirallisen verkkotutkinnon. MTV Uutisille hän myöntää, että tittelinkäytön voi ymmärtää harhaanjohtavaksi.
SDP:n helsinkiläinen toisen kauden kaupunginvaltuutettu Mahad Ahmed on kertonut vaalimainonnassaan olevansa diplomatian ja poliittisen konsultoinnin maisteri.
Ahmedin MTV Uutisille toimittamasta tutkintotodistuksesta käy ilmi, että hänen tutkintonsa on epävirallinen 60 opintopisteen koulutus, joka ei vastaa tavanomaista suomalaista maisteritutkintoa.
Ahmed on suorittanut kahden ulkomaisen koulutuslaitoksen, ISPD Protocol and Diplomacyn ja Universidad Camilo José Celan, yhteisen erityisesti diplomatiaan keskittyvän koulutusohjelman. Yksityiset laitokset ovat erikoistuneet verkko-opintoihin ja -kursseihin.
Opinnot koostuivat Ahmedin mukaan viikon aloitusjaksosta Brysselissä ja sen jälkeen puhtaasti etäopinnoista.
Materiaalien perusteella etäopintojen tavanomainen kesto on kahdeksan kuukautta. Ahmedin opinnot kestivät noin puolitoista vuotta.
60 opintopisteen tutkinto
Ahmedin syksyllä 2021 saamaan todistukseen titteliksi on merkitty ”Master of Arts In Protocol & Soft Diplomacy Skills”.
Laitos on siis myöntänyt Ahmedille maisterin arvonimen, joten hän ei valehtele yksiselitteisesti sitä käyttäessään.
Todistukseen on kuitenkin myös merkattu, että tutkinto on 60 opintopisteen laajuinen.
Eurooppalaisten ECTS-standardien mukaan maisterintutkinto on yleensä laajuudeltaan 90–120 opintopistettä.
Suomalaisten yliopistojen maisteriohjelmat ovat aina 120 pisteen laajuisia, siis kaksinkertaisia Ahmedin tutkintoon nähden.
Lisäksi todistukseen on merkattu, että kyse on espanjankielisellä ”Titulo propio” -nimikkeellä kulkevasta, Espanjan virallisen korkeakoulujärjestelmän ulkopuolisesta tutkinnosta.
Usein ammatillisen osaamisen koulutuksia
MTV Uutiset kysyi tutkinnon luonteesta Suomen Opetushallitukselta Ahmedin nimeä mainitsematta.
– Espanjalaiset yliopistot voivat tarjota omia ns. titulos propios -tutkintojaan. Nämä tutkinnot eivät ole Espanjan kansallisen korkeakoulututkintojen järjestelmän mukaisia tutkintoja. Titulos propios -tutkinnot ovat usein ammatillista osaamista syventäviä koulutuksia, Opetushallituksen erityisasiantuntija Leila Rikabi sanoo MTV Uutisille.
Epävirallisten tutkintojen sisältöjä, laatua ja opetuksen tasoa valvovat oppilaitokset itse, eivät viranomaiset tai muut ulkopuoliset tahot.
Alempaa korkeakoulututkintoa, esimerkiksi kandidaatin tutkintoa, Ahmedilla ei ole.
Suomalaiset maisteriohjelmat vaativat lähtökohtaisesti 180 opintopisteen alempaa korkeakoulututkintoa, joten suomalaisesta yliopistosta valmistunut maisteri on pääsääntöisesti opiskellut yhteensä 300 opintopisteen edestä.
Toimittamiensa materiaalien perusteella Ahmed on laatinut tutkintoa varten laajan 98-sivuisen lopputyön.
Lopputyö käsittelee diplomaattien merkitystä kattavan kirjallisuuskatsauksen sekä kyselylomakkeella tehdyn tutkimuksen avulla. Kyselyn 16 vastaajasta osa on Ahmedin ystäviä ja perheenjäseniä, joista osalla on taustaa diplomatiaan tai politiikkaan liittyvissä tehtävissä.
"Olen tehnyt paljon työtä tämän eteen"
Puhelinhaastattelussa Ahmed väittää aluksi tutkintonsa olevan laajuudeltaan 180 opintopistettä. Erikseen kysyttäessä hän sanoo olevansa asiasta varma.
Myöhemmin hän kuitenkin myöntää, että kyse on 60 opintopisteen tutkinnosta.
Kaupunginvaltuutettu ei pidä vääränä maisterin tittelin käyttöä vaalimainonnassa.
– Suoritin tämän yliopistossa, en ostanut kaupasta ja kirjoittanut itse sitä paperia. Moni samaan aikaan opiskellut työskentelee Britanniassa tai Genevessä, Ahmed sanoo.
Maisteritutkintosi on epävirallinen 60 opintopisteen tutkinto, kun yleensä Suomessa maisteritutkinto on virallinen yliopiston tutkinto, joka on 120 ja kokonaisuudessaan jopa 300 opintopistettä, kun edellytyksenä on alempi korkeakoulututkinto. Ymmärrätkö, miksi toimintasi voi tuntua harhaanjohtavalta?
– Jos Suomea katsotaan, uskon, puhut totta. Ymmärrän kyllä. Tiedän Suomen periaatteet. En sano, että tämä ei ole maisteri, mutta Suomen kohdalla ehkä voi olla, että olet oikeassa.
Kaupunginvaltuutettu Ahmed myöntää ymmärtävänsä, ettei ole suomalaisen järjestelmän näkökulmasta virallisesti maisteri, mutta antaa joka tapauksessa arvoa tutkinnolleen.
– En sano, että minulla on joku roskistutkinto. Tähän meni paljon effortia, ja olen tehnyt paljon työtä tämän eteen, Ahmed toteaa.