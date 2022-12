Valetunnustus Vantaan lehdenjakajan murhassa antoi malliesimerkin, miksei poliisi kerro tapauksesta kaikkea – "Tunnustus ei pelkästään riitä"

Kaksi väärää tunnustusta viikon sisään

– Aika ajoin näitä valetunnustuksia on. Tämä 19-vuotias, jota hetken aikaa epäiltiin postinjakajan murhasta, kertoi poliisille käytännössä niitä tietoja, joita media oli jo kertonut. Tämä on konkreettinen hyvä esimerkki siitä, että kun poliisi sanoo, että asiasta ei voida tutkinnallisista syistä vielä tiedottaa, se on juurikin tästä syystä, että mediaan ei anneta olennaisimpia seikkoja, jotka ovat vain tekijän ja poliisin tiedossa, rikostoimittaja Pekka Lehtinen sanoo.