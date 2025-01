MTV Uutiset tavoitti yhden someryhmien kaappaukseen yhdistetyistä ihmisistä: "Hän kertoi, että ei enää jaksa tätä paskaa"

MTV Uutiset on tavoittanut yhden someryhmien kaappauksiin yhdistetyistä henkilöistä. Uutisoimme aiemmin, että lukuisia suosittuja Facebook-ryhmiä on kaapattu epäilyttäviin tarkoituksiin.

Puhelimella tavoitettu, Sari Kinisseläksi esittäytyvä henkilö, kertoo olevansa monessa Facebook-ryhmässä ylläpitäjänä, koska Jarmo Kurkelan nimellä somessa liikkunut mies on hänen mukaansa vetäytynyt ryhmien vetämisestä.

Kurkelan henkilöllisyydestä ei ole vahvistettua tietoa ja somekeskustelujen perusteella hän on käyttänyt itsestään myöhemmin myös toista sukunimeä. Kaikkiaan kaappauksiin yhdistettyjä henkilöitä on somekeskustelujen perusteella kolme. MTV Uutiset ei pysty vahvistamaan tätä tietoa.

Tietotekniikka-asiantuntija Petteri Järvinen varoitti yleisellä tasolla MTV Uutisten tiistaina julkaisemassa jutussa, että "someprofiileita voi perustaa kuka tahansa", eikä täyttä varmuutta aidosta henkilöllisyydestä ole.

Voit lukea Järvisen haastattelun tästä: Useita Facebook-ryhmiä kaapattu – asiantuntija varoittaa Vastaamo-tyyppisestä massakiristyksestä

" Minua siellä haukutaan.."

Sari Kinisselkä kertoo asuvansa Torniossa. Hän aikoo tehdä Lapin poliisille rikosilmoituksen saamistaan yksityisviesteistä ja somessa hänestä käytävästä keskustelusta.

– Minua siellä haukutaan ja keksitään juttuja. Olen pelkkä moderaattori ja olen saanut pelkästään kutsuja ylläpitäjäksi ryhmiin.

Kinisselän mukaan Jarmo Kurkela on poistanut profiilinsa ja pitää sometaukoa.

– Hän kertoi, että ei enää jaksa tätä paskaa. Tämä on toinen vai kolmas kerta, kun hän joutuu ryöpytyksen kohteeksi. Hän ei ole mitään muuta tehnyt kuin perustanut ryhmiä ihmisten iloksi.

Sinisselkä myöntää, että hän on ottanut "muutamiin ryhmiin" ylläpitokutsun.

Keinona kopiointi

MTV Uutiset on saanut runsaasti yhteydenottoja someryhmien kaappauksiin liittyvästä uutisoinnista.

Yksi suosittuja ryhmiä Facebookissa pyörittävä ylläpitäjä on kotkalainen kaupunginvaltuutettu Mika Nikkinen.

Hänen perustamillaan ryhmillä Perinnerakentajat ja Hei me reissataan kotimaassa on yhteensä yli 100 000 jäsentä.

Jarmo Kurkelaksi esittäytynyt henkilö oli halunnut hankkia Nikkilältä ryhmät itselleen. MTV Uutiset on tutustunut kuvakaappauksiin, joista asia käy ilmi.

– Kun en suostunut Kurkelan ehdotukseen, perusti hän oman ryhmän, joka on nimeltään liki identtinen oman ryhmäni kanssa. Se on Hei me reissataan kotimaassa ja ulkomailla, ihmettelee Nikkinen.

MTV Uutiset on tavoitellut kahden päivän ajan poliisia kommentoimaan, täyttääkö someryhmien kaappaukset rikoksen tunnusmerkistön, mutta vastausta ei ole kuulunut.

MTV Uutisten saamista kymmenistä kuvakaappauksista käy myös ilmi se, että osassa ryhmiä alkuperäinen idea on muuttunut täysin kaappauksen jälkeen.

4:28 Videolla kerrotaan, minkälainen on someryhmien kaappauksien liitetty päähenkilö.

Tietotekniikka-asiantuntija Petteri Järvisen mukaan tämä voi olla riski etenkin, jos ryhmä muuttuu yhtäkkiä yksityisestä julkiseksi tai vaikka poliittisesti arkaluonteiseksi.

Järvinen ei pidä mahdottomana, että asiaan liittyisi jollain lailla vieras valtio ja informaatiovaikuttaminen.

Someryhmien hankkiminen tai jopa kaappaaminen heittämällä muut ylläpitäjät pois hankinnan voi olla rahakasta toimintaa.

Suuri jäsenmäärä tuo näkyvyyttä, mahdollisuuden kaupallisille kytköksille ja keinon myydä jäsenten tietoja epäilyttäville tahoille.

Toiminta voi olla Metan sääntöjen vastaista, mutta siihen ei välttämättä somejätti puutu.