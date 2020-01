Poliisi huolestui: Ihmisiä yllytetään tekemään lastensuojeluilmoituksia kiusaamismielessä – voi täyttää usean eri rikoksen tunnusmerkit

Taponen kertoo MTV Uutisille, että kielenkäyttö somessa on muuttunut aiempaa härskimmäksi ja rajummaksi. Toistaiseksi perättömät lastensuojeluilmoitukset eivät ole erottuneet polisin rikostilastoissa millään tavalla.

Ylikomisarion mukaan keskustelu on hyvin polarisoitunutta ja keskustelijoiden seassa toimii myös nimimerkkejä, joiden ainoana tarkoituksena on lietsoa vastakkainasettelua tai aiheuttaa hämmennystä.

– Jos puhutaan vaikka Twitterissä, niin jo algoritmit luovat kuplia, kun ihmiset tykkäävät tietyistä profiileista ja jakavat tiettyjen profiilien viestejä jolloin piiri rupeaa olemaan aika pieni ja kuplan vaara on mahdollinen.

Perätön ilmoitus vie työaikaa

– Suurin haitta niistä luonnollisestikin on kiusaamisen kohteeksi joutuneelle.

"Helppo heitellä kommentteja"

– Somessa on aika helppoa heitellä kärjekkäitä kommentteja ja tällä tavalla ei välttämättä tulisi naamatusten ihmisten kanssa käyttäydyttyä.

Vasemmistopoliitikko syyttää äärioikeistoa

Perättömiin lastensuojeluilmoituksiin kehottamisesta on kirjoittanut Twitterissä muun muassa vasemmistoliiton puoluevaltuuston jäsen Tiia Lehtonen.

Lehtosen mainitsema Junes Lokka on tunnettu maahanmuuttokriitikko ja Oulun kaupunginvaltuutettu. Hän on myös aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä.

Lokka on tuomittu aiemmin muun muassa niskoittelusta poliisia vastaan osana mielenosoitusta. Lokka on tuomittu myös kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sekä huumausainerikoksesta. Hän on ollut ehdolla sekä eduskunta- että eurovaaleissa.