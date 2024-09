Iskuryhmän perustanut Henry Aflecht puolustaa pedofiilijahtia – "Mua on turha uhkailla"

Iskuryhmä on muun muassa julkaissut Tiktokissa videoita, joissa väitettyjä pedofiilejä videokuvataan, ja Poliisihallitus näkeekin toiminnassa huolestuttavia piirteitä.

Ryhmän koonnista vastannut Henry Aflecht puolustaa ryhmää, koska henkilöiden tekoihin on ollut syytä puuttua nopeasti.

– Näillä kaikilla ryhmän paljastamilla henkilöillä on hyvin pitkä tausta. On tärkeämpää varoittaa välittömästi näistä ihmisistä kaikkia kuin antaa (virka)koneistolle puoli vuotta tai vuosi aikaa toimia samalla, kun nämä henkilöt touhuavat näitä asioita lisää, lisää ja lisää, Aflecht sanoo.

– Koska se sun lapsen elämä on tuhottu siinä kohtaa. Eikä sitä saa enää takaisin.

Iskuryhmän toimintaa kritisoiville Aflecht on selkeä viesti.

Alfecth ei aio paljastaa nimiä

Iskuryhmäksi itseään kutsuva käyttäjätili on kerännyt nopeasti suosiota Tiktokissa ja sen julkaisemat videot ovat keränneet yhteensä jopa miljoonia näyttöjä. Videoilla paljastetaan väitettyjä pedofiileja nimeä, ikää ja kasvoja myöten sekä julkaistaan väitettyjen lasten heiltä saamia seksuaalissävytteisiä viestejä.

Osa videoista on tehty motittamatta väitetty pedofiili, videokuvaamalla häntä ja kuulustelemalla häntä väitetystä ahdistelutoiminnasta.

Ryhmän toimintaan hän ei kertomansa mukaan osallistu. Ryhmä toimii anonyymisti, Aflecht on ainoa, joka on tullut julkisuuteen nimellään.

– Siellä on poliiseja, entisiä poliiseja, entisiä sotilaita, sosiaalityöntekijöitä ja nuoriso-ohjaajia, Aflecht luettelee.

– En tule kertomaan yhdenkään ryhmän henkilön nimeä missään tilanteessa. Jos mut pannaan koppiin siitä, mulla on tyyny valmiina eteisessä ja ristisanatehtäviä tuo kansa lisää, jos ne loppuu.

"Pedariosastolta on tullut uhkauksia"

Iskuryhmä on saanut sosiaalisessa mediassa paljon kiitosta toiminnastaan. Myös kritiikkiä on satanut ryhmän toimintatavoista.

– Mun roolini on sellainen, ettei mulla ole mitään pelättävää. Mua on myöskin turha uhkailla. Tuoltahan pedariosastolta on tullut uhkauksia, mutta se ei vaikuta mihinkään. Toiminta jatkuu, Aflecht sanoo.