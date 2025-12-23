Itä-Uudenmaan poliisi tutkii törkeiden rikosten sarjaa, jossa vanhusten kotiin on tukeuduttu luvattu ja sieltä on varastettu omaisuutta.

Poliisin tietoon on tullut useampi tapaus, jossa Vantaalla ja muualla Uudenmaan alueella henkilö on tekeytynyt paketti- tai kukkalähetiksi ja ilmestynyt uhrin ovelle.

Sen jälkeen epäilty tekijä on tunkeutunut erilaisilla verukkeella sisään asuntoon ja vienyt asunnosta luvatta lompakoita, koruja ja muuta omaisuutta.

Uhreiksi on poliisin mukaan valikoitu ikäihmisiä.

Varkauden kohteeksi joutuneet vanhukset ovat menettäneet yhteensä kymmenien tuhansien eurojen arvosta rahaa ja omaisuutta.

– Poliisi painottaa, ettei lähettejä tule päästää sisälle asuntoon, eikä heille kuulu maksaa mitään, rikoskomisario Kaisamaria Holappa Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta sanoo tiedotteessa.

Poliisi epäilee, että epäiltyjä tekijöitä on useampia. Poliisin mukaan ainakin osa epäillyistä puhuu hyvin suomea.

Poliisi epäilee tekijöitä törkeistä varkauksista.