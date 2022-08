Vakuutusyhtiö varoittaa: Yleinen grillausvirhe voi aiheuttaa mittavat vahingot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes muistutti suomalaisia jo kesäkuussa grillien huoltamisen tärkeydestä. Tukesin tietoon on tullut kevään ja kesän aikana poikkeuksellisen monta tapausta, joissa grilli on syttynyt palamaan käytön aikana. Alustavien selvitysten perusteella tapaukset vaikuttavat rasvapaloilta. On todennäköistä, että tapauksissa grillin huolto ja puhdistus on jäänyt tekemättä.