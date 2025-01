Vakuutusyhtiö jätti tuhansien kalifornialaisten vakuutukset uusimatta – kattaako kotivakuutus maastopalojen tuhot Suomessa?

Kalifornialaisilla on laajojen palotuhojen ohella toinenkin ongelma. Moni vakuutusyhtiö on sanonut hiljattain irti asiakkaidensa vakuutuksia paloalueilla. Kysyimme myös, voisiko näin tapahtua Suomessa.

Maastopalot ehtivät hiipua lauantaina, mutta tuulet yltyivät jo sunnuntain vastaisena yönä. Kuolleiden määrä nousi kuuteentoista.

Kalifornialaisten tuskaa lisää heikko vakuutusturva. Osavaltion suurin vakuuttaja State Farm General jätti 30 000 kotitalouden vakuutukset uusimatta alle vuosi sitten juuri korkean paloriskin vuoksi.

Voisiko näin tapahtua Suomessa?

– Jos on tulipalo, joka on alkanut metsästä tai maastosta kotiin ja on kotivakuutus, niin ihan kaikilla turvatasoilla tämän tyyppiset vahingot sitten ehtojen puitteissa kyllä kuuluvat vakuutuksen piiriin, sanoo omaisuusvakuutusjohtaja Mikael Vainio Ifistä.

– Eli ei ole kovin suurta huolta sen osalta, hän toteaa.

Samaa kerrotaan muista kotimaisista yhtiöistä. Silti meilläkin on syytä varautua sään ääri-ilmiöiden tuomiin muutoksiin.

Esimerkiksi tulvariskialueella vakuutus myönnetään, mutta riskitaso näkyy vakuutusten hinnoissa.

Lue lisää: