Los Angelesin palolaitos "murtumispisteessä" – paloista varoiteltiin jo kuukausi sitten

Los Angelesin tuhoisien maastopalojen edelleen roihutessa ja rajujen tuulten lietsoessa uusia paloja, kritiikki alueen palokuntien alimitoituksesta yltyy.

Uutiskanava CNN:n mukaan vain vajaa kuukausi ennen laajojen maastopalojen syttymistä ryhmä pitkän linjan palomiehiä kokoontui Los Angelesin kaupungintalolle varoittamaan alueen palokuntien vähyydestä ja vakavasta alimitoituksesta suhteessa suureen maastopalojen riskiin.

Yksi heistä, kaupungin palokuntayhdistyksen puheenjohtaja Freddy Escobar kertoi palokuntien olevan "murtumispisteessä" ja leikkausten johtavan lopulta kuolemantapauksiin.

Palomiesten huoli resursseista ei ilmeisesti ollut aivan aiheeton.

CNN:n analyysin mukaan Los Angelesin palolaitoksella on vähemmän henkilöstöä kuin lähes missään muussa Yhdysvaltain suurkaupungissa, vaikka kaupunki sijaitsee yhdellä maan paloalttiimmista alueista ja maastopalojen riski on kasvanut vaarallisesti.

Los Angelesin palolaitoksella on alle yksi palomies jokaista 1000 asukasta kohti. Vertailukohtana analyysissä olivat esimerkiksi suurkaupungit kuten Chicago, Dallas ja Houston, joissa henkilöstömäärä on lähempänä kahta palomiestä samaa asukasmäärää kohti.

– Los Angelesin vaaleilla valitut johtajat eivät ole kerta toisensa jälkeen onnistuneet investoimaan mielekkäästi yleiseen turvallisuuteemme, ja sen seurauksena los angelesilaiset kärsivät seurauksista, kaupunginvaltuutettu Tracie Park sanoi puheessaan palomiesten rinnalla kaupungintalolla joulukuussa.

Vain 21 päivää myöhemmin Parkin valtuustopiiriin kuuluva Pacific Palisadesin asuinalueesta iso osa tuhoutui alueen historian pahimmassa maastopalossa.

Los Angeles tarvitsisi 62 uutta paloasemaa

Vaikka keskustelu palokuntien alimitoituksesta käy kuumana, asiantuntijoiden mukaan yksikään palokunta maailmassa ei olisi pystynyt vastaamaan olosuhteisiin, jotka johtivat näiden maastopalojen räjähdysmäiseen leviämiseen.

CNN:n mukaan kuvat asukkaista, jotka yrittivät pelastaa kotejaan puutarhaletkujen avulla ilman palomiehiä, ovat kuitenkin herättäneet keskustelua siitä, olisiko kaupungin virkamiesten pitänyt valmistautua paremmin lisäämällä resursseja ja miten vastaavaan hätätilanteeseen pitäisi valmistautua tulevaisuudessa.

Los Angelesin palopäällikkö Kristin Crowley kirjoitti viime vuoden lopulle päivätyssä muistiossaan, että kaupungin väkiluku oli kasvanut vuoden 1960 noin 2,5 miljoonasta lähes 4 miljoonaan. Silti kaupungissa on nykyään vähemmän paloasemia kuin tuolloin, vaikka palomiesten määrä on nelinkertaistunut. CNN:n mukaan kaupunki on sittemmin poistanut muistion verkkosivuiltaan.

Crowley kirjoitti, että analyysin perusteella virasto tarvitsisi 62 uutta paloasemaa ja satoja palomiehiä lisää, jotta se vastaisi tiheään asuttujen kaupunkien palokuntien valtakunnallista keskiarvoa.

– On surullista, että on tarvittu tämä luonnonkatastrofi ja tragedia tuodaksemme esiin sen, mistä olemme puhuneet vuosikymmeniä, palokuntayhdistyksen puheenjohtaja Escobar suree CNN:n haastattelussa.

Los Angelesin maastopalot ovat polttaneet yli 40 000 hehtaaria maata ja tuhonneet lähes 13 000 rakennusta ja aiheuttaneet ainakin 25 kuolemantapausta. Paloja lietsovat rajut Santa Ana -tuulet yltyivät jälleen tiistaina ja niiden pelätään levittävän paloja laajemmalle.