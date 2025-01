Kaksi epäiltyä tuhopolttajaa kiinni Los Angelesissa – elinkautinen uhkaa

Pormestari Karen Bassin mukaan Los Angelesissa ei olla vielä selvillä vesillä.

Yhdysvalloissa Los Angelesissa on nähty merkittävää edistystä maastopalojen hallintaan saamisessa. Asiasta kertovat paikalliset pelastusviranomaiset muun muassa uutiskanava CNN:n mukaan.

Tuulet tyyntyivät alueella aamuyöllä Suomen aikaa, kertoo MTV Uutisille avustaja Semira Ben-Amor.

Ben-Amorin mukaan alueelta on saatu myös kiinni kaksi epäiltyä tuhopolttajaa, joita uhkaa elinkautinen vankeustuomio.

– He ovat polttaneet kuivia nurmikkoalueita, joista palot alunperinkin lähtivät liikkeelle.

Ben-Amorin mukaan alueella huolettavatkin tällä hetkellä enemmän tuhopolttajat kuin sääolot. Los Angelesin palokunnan apulaispäällikkö Joe Everett varoitti kuitenkin vallitsevista sääoloista ja kehotti paikallisia pysymään valppaina. Perjantaiksi on ennustettu hyvin kuivaa päivää.

Everett varoitti muun muassa kytöpaloista. Tuli voi hänen mukaansa luikerrella puiden ja pensaiden juuriin, jossa se voi kyteä pitkään.

Viranomaisten mukaan palot eivät ole kasvaneet edeltävien 24 tunnin aikana ja niitä on saatu enenevässä määrin hallintaan. Tästä huolimatta Kalifornian paloturvallisuusviranomaisen CalFiren edustaja Jim Hudson tähdentää, että on yhä mahdollista, että paloalueet lähtevät kasvamaan.

Hudsonin mukaan maastopalon katsotaan olevan hallinnassa vasta, kun viranomaiset voivat olla 100-prosenttisen varmoja siitä, että palo ei voi enää kasvaa.

Tuhansia rakennuksia tuhoutunut

Los Angelesin pormestari Karen Bass puolestaan tähdensi, ettei vielä olla selvillä vesillä.

Paloja lietsoneiden Santa Ana -tuulten odotetaan tyyntyvän loppuviikon aikana. Bass varoitti, että tuulet voivat äityä jälleen ensi viikolla.

Los Angeles Timesin ja CNN:n mukaan pelkästään kaksi suurinta Los Angelesin seutua kurittanutta maastopaloa ovat polttaneet maastoa yhteensä yli 15 000 hehtaarin alueelta.

Palisadesin maastopalon on varmistettu Los Angeles Timesin mukaan tuhonneen reilusti toistatuhatta rakennusta, kun taas kauempana rannasta riehunut Eatonin palo on tuhonnut ainakin yli 4 600 rakennusta.

Palisadesin palo oli CNN:n mukaan paikallista aikaa keskiviikkoiltana 21-prosenttisesti hallinnassa, kun taas Eatonin kohdalla vastaava lukema oli 45 prosenttia.

Maastopaloissa on toistaiseksi vahvistettu kuolleen yli 20 ihmistä. Ben-Amor kertoo, että palon on vahvistettu saaneen alkunsa Palisadesin retkeilyreitin varrelta. Tämä paljastui satelliittikuvista.

– Ei ole tietoa, onko se lähtenyt tuhkasta vai onko joku heittänyt tupakan.

Ben-Amorin mukaan alueen asukkaat eivät enää ole suoranaisessa vaarassa, mutta savuhaittoja on yhä laajalti ja ilmanlaatu on niin huono, että ihmisiä on suositeltu käyttämään maskia.

– On neuvottu, että mitään ei kannata ottaa mukaan, jos tulee pakkoevakuointi. Monet ovat menettäneet esimerkiksi henkilökorttinsa. Ovet on neuvottu pitämään auki, jotta palomiehet pääsevät paremmin sisälle. Mutta tämä on lisännyt ryöstelyjä, minkä seurauksena ainakin 50 ihmistä on otettu epäiltyinä kiinni, Ben-Amor kertoo.