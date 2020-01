Kauhuskenaariot kävivät toteen: Australiassa kaksi massiivista maastopaloaluetta yhdistyivät 600 000 hehtaarin ”megapaloksi”

Maastoa palanut kymmenen miljoonaa hehtaaria



Australian maastopaloissa on tähän mennessä kuollut ainakin 26 ihmistä ja yli 2 000 kotia on tuhoutunut. Maastoa on palanut noin kymmenen miljoonaa hehtaaria eli alue, joka on suurempi kuin Portugalin valtio. Helpotusta ei ole myöskään näköpiirissä, sillä sadekuuroja tai viileämpiä lämpötiloja ei ennusteta lähiaikoina.