Väkivaltafantasioita, rajuja riitoja, henkistä pahoinpitelyä – nämä karut seikat on tuotu julki koko maailmalle Johnny Deppin ja Amber Heardin oikeudenkäynnissä

Kunnianloukkausoikeudenkäynti ex-aviopari Johnny Deppin ja Amber Heardin välillä on jatkunut Yhdysvalloissa kolmatta viikkoa. Depp nosti ex-vaimoaan Heardia vastaan siviilikanteen vuonna 2019, vaatien tältä 50 miljoonan dollarin korvauksia.

Syynä haasteelle on Heardin kirjoittama, Washington Postin vuonna 2018 julkaisema teksti, jossa hän kertoi olleensa perheväkivallan uhri. Tekstissä ei ole mainittu Deppia nimeltä, mutta parin avioero oli tullut viralliseksi edellisenä vuonna. Rommipäiväkirja -elokuvan kuvauksissa toisensa tavanneet Depp ja Heard aloittivat seurustelun vuoden 2012 tienoilla ja olivat naimisissa vuosina 2015-2017.

Oikeudessa Deppin haasteen vastaajana on ainoastaan Heard, ei Washington Post. Deppin mukaan Heardin kirjoittama teksti on vaikuttanut äärimmäisen negatiivisella tavalla hänen uraansa näyttelijänä ja hän olisi sen myötä menettänyt useita töitään. Samoihin aikoihin, kun Heardin teksti julkaistiin, Depp irtisanottiin Pirates of the Caribbean -saagasta sekä Ihmeotukset -elokuvien tuotannoista.

Teksti on yhä luettavissa Washington Postin sivuilla. Oikeudenkäynti käydään Virginiassa Fairfax Countyn oikeustalolla, sillä Washington Post painetaan kyseisessä osavaltiossa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kyseessä on toinen kerta, kun Heard ja Depp kohtaavat toisensa oikeussaleissa. Vuonna 2020 Isossa-Britanniassa käsiteltiin Deppin nostamaa kunnianloukkaussyytettä The Sun -tabloidlehteä vastaan lehden kutsuttua Deppiä termillä "wife beater" (suom. vaimonhakkaaja) artikkelissaan. Depp hävisi kyseisen oikeustaistelun.

Oikeudenkäyntien myötä Deppin ja Heardin selkeästi varsin riitaisa ja kiivas parisuhde on ollut tarkan julkisen syynäyksen alla vuosien ajan. Kumpikin osapuoli on syyttänyt toisiaan väkivaltaisesta käytöksestä, manipulaatiosta sekä hyväksikäytöstä. Ainakin osaan tapahtumista ovat kuuluneet syytösten mukaan alkoholi sekä erilaiset huumeet.

Mitä oikeudessa on tapahtunut ensimmäisten kolmen viikon aikana?

Oikeudenkäynti kestää arviolta kuusi viikkoa, ja näin ollen se on tällä hetkellä suurinpiirtein puolivälissä. Istunnot on striimattu suorana YouTubeen, josta niitä on voinut katsoa kuka vain ympäri maailman. Tähän mennessä oikeussalissa on käyty läpi muun muassa Deppin ystävälleen tekstiviestitse jakamia väkivaltafantasioita Heardia kohtaan sekä tallenteita ex-parin riidoista.

Depp on nähty todistajanaitiossa neljänä päivänä. Näyttelijän mukaan hän ei olisi koskaan käyttäytynyt väkivaltaisesti Heardia kohtaan.

– En koskaan saavuttanut itse pistettä, jolloin olisin lyönyt neiti Heardia millään tavalla, enkä ole muutenkaan koskaan lyönyt naista elämäni aikana, Depp totesi erään istunnon aikana todistaessaan.

Puheenvuoroissaan Depp puolestaan totesi jälleen olleensa itse Heardin väkivaltaisuuden kohde sekä uhri. Oikeudessa on kuultu tallenteita, joissa Heard on myöntänyt olleensa väkivaltainen Deppia kohtaan. Eräässä nauhoitteessa muun muassa Heardin on koettu myöntävän heittäneensä pannuja ja kattiloita riitojen aikana ja aloittaneensa myös fyysisen tappelun Deppin kanssa.

Samaisella nauhalla Heard ja Depp myös kiistelivät siitä, löikö Heard Deppia avokämmenellä vai käsi nyrkissä. Heard kutsui nauhalla Deppia hellittelynimellä, mutta myös käski tätä "kasvamaan aikuiseksi" sekä kommentoi sarkastiseen sävyyn tämän tehneen "ihailtavasti" kun Depp oli poistunut huoneesta kesken riidan. Depp totesi oikeudessa kyseisten tallenteiden kuvaavan heidän suhdettaan ja sitä, kuinka tottunut riitelyyn hän itse sen aikana oli.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Eräässä toisessa oikeudessa kuullussa tallenteessa puolestaan kuullaan Heardin väitteiden mukaan, kuinka Depp iskee Heardia päällään. Deppin mukaan hän oli koittanut pidellä Heardia kyseisessä riitatilanteessa aloillaan, jonka myötä heidän päänsä saattoivat kolahtaa vahingossa yhteen.

Karuja viestejä

Depp myös kertoi todistajanaitiossa, että hänen sormenpäänsä olisi leikkautunut irti sen myötä, kun Heard olisi heittänyt häntä viskipullolla. Välikohtaus tapahtui vuonna 2015 Australiassa, kun Depp kuvasi Pirates of the Caribbean -elokuvien viidettä jatko-osaa. Oikeudessa nähtiin kuitenkin Deppin lääkärilleen David Kipperille lähettämä tekstiviesti 5. maaliskuuta vuonna 2015, jossa hän kertoo leikanneensa itse sormenpäänsä.

Oikeudessa Depp kiisti asian ja perusteli viestissä olleen kyse vain "muotoilusta". Niin ikään muusikkona työskennellyt Depp perusteli, ettei hän kitaristina koskaan pystyisi edes tahattomasti vahingoittamaan omia sormiaan.

Tapausta koskevassa tallenteessa Heard, joka tuohon aikaan oli vielä Deppin vaimo, pilkkasi aviomiestään.

– Kerro koko maailmalle Johnny. Kerro heille, Johnny Depp, minä, Johnny Depp, mies, olen myös perheväkivallan uhri, Heard totesi äänitteellä.

Käsittelyssä ovat olleet myös Deppin lähettämät tekstiviestit ystävälleen näyttelijä Paul Bettanylle, joissa Depp fantasioi rajulla väkivallalla Heardia kohtaan. Kyseiset tekstiviestit lähetettiin jo ennen pariskunnan avioliittoa, vuosina 2013 ja 2014.

– Poltetaan Amber, Depp totesi eräässä viestissään Bettanylle.

Oikeuden asiakirjojen mukaan Bettany oli vastannut "miettineensä asiaa" ja todenneensa "ettei kaksikon kannattaisi polttaa Amberia".

Depp oli vastannut Bettanylle, että kaksikko voisi "hukuttaa Heardin ennen hänen polttamistaan" sekä suorittavansa seksuaalisia tekoja tämän poltetulle ruumiille jälkikäteen varmistaakseen, että tämä olisi kuollut.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Oikeudessa on niin ikään käsitelty Deppin alkoholin sekä huumeiden käytön laajuutta, joiden myötä Heardin asianajajat ovat pyrkineet osoittamaan, ettei Depp olisi uskottava kiistäessään ex-vaimonsa pahoinpitelyn. Istunnoissa on käsitelty myös Deppin käytöksen aggressiivisuutta, jonka myötä näyttelijä on muun muassa hajottanut hotellihuoneita sekä turmellut erinäisiä tavaroita riitojen yhteydessä.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Heardin odotetaan itsekin asettuvan todistajanaitioon tulevien viikkojen aikana. Lisäksi odotettavissa on, että oikeudessa tullaan kuulemaan Deppin kanssa tekstiviestitse väkivaltafantasioista Heardia kohtaan keskustellutta Paul Bettanya.

Muita mahdollisia todistajia Heardin listalla ovat muun muassa liikemies Elon Musk sekä näyttelijä James Franco, joita Heard tapaili aikoinaan väitetysti.

Myöhemmin käsittelyyn puolestaan tulee Heardin vastahaaste Deppia kohtaan. Heard on haastanut Deppin oikeuteen 100 miljoonasta dollarista, väittäen hänen mustamaalanneen tätä kun Deppin lakitiimi viittasi Heardin väitteiden olleen "väärennöksiä" sekä "seksuaalisen väkivallan huijauksia".