Ensimmäinen kuva julki Johnny Deppistä uudessa elokuvaroolissaan!

Johnny Depp näyttelee yhtä pääosaa uudessa elokuvassa nimeltään Day Drinker.

Lionsgate ilmoitti 14. huhtikuuta, että Espanjassa on alkanut Marc Webbin ohjaaman Day Drinker -elokuvan tuotanto, jonka pääosissa nähdään Johnny Depp, Madelyn Cline ja Penélope Cruz.

Deppistä on julkaistu ensimmäinen kuva roolissaan. Hänellä on juoma kädessään ja hän katselee harmaahapsisena poispäin kamerasta.

Elokuva merkitsee Deppille paluuta Hollywoodiin, sillä se on hänen ensimmäinen suurempi elokuvaroolinsa sitten vuoden 2018 Harry Potter -spinoffin nimeltään Ihmeotukset: Grindelwaldin rikokset.

Depp näyttelee salaperäistä vierasta yksityisjahdilla, jonka tiet risteävät veneen baarimikon (Cline) kanssa. Pian he löytävät itsensä kietoutuneina yhteen rikollisen (Cruz) kanssa ja kytkeytyneinä toisiinsa tavoilla, joita kukaan ei osannut odottaa.

Day Drinker -näyttelijäkaartiin kuuluvat myös Manu Ríos, Arón Piper, Juan Diego Botto ja Anika Boyle.

Depp ja Cruz ovat aiemmin näytelleet yhdessä elokuvissa Blow (2001), Pirates of the Caribbean: Vierailla vesillä (2011) ja Idän pikajunan arvoitus (2017).

Depp näyttelee myös ranskalaisessa Jeanne du Barry -elokuvassa, joka avasi Cannesin elokuvajuhlat vuonna 2023, ja ohjasi elokuvan Modì, Three Days on the Wing of Madness (2024).

Lähde: People