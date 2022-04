Jättikorvauksia vaativa Johnny Depp kiisti oikeudessa lyöneensä koskaan naista – ex-vaimon hapan ilme raastuvassa puhuu puolestaan

Kanne on seurausta Heardin 2018 Washington Postille kirjoittamasta lehtijutusta, jossa Amber Heard kertoi omia kokemuksiaan lähisuhdeväkivallasta. Johnny Deppiä ei mainita Heardin kirjoituksessa nimeltä, mutta Depp katsoo sen aiheuttaneen hänelle taloudellista vahinkoa.

Näyttelijä menetti muun muassa tulevat roolinsa Pirates of the Caribbean -elokuvasarjassa, jossa hän on näytellyt merirosvokapteeni Jack Sparrow'n roolia yli 15 vuoden ajan.