Suzanne Innes-Stubb kastoi Rajavartiolaitoksen uuden vartiolaivan Karhuksi

Rajavartiolaitoksen Meyer Turulta tilaamista kahdesta vartiolaivasta ensimmäinen kastettiin Uudenkaupungin Työveneen telakalla.
Perjantaina pidetyssä seremoniassa vartiolaiva sai nimekseen Karhu.
Aluksen kastoi sen kummi Suzanne Innes-Stubb.
Tilaisuuteen osallistuivat tilaajan edustajina sisäministeri Mari Rantanen (ps.) ja Rajavartiolaitoksen päällikkö Markku Hassinen sekä toimittajina Meyer Turun toimitusjohtaja Casimir Lindholm ja Uudenkaupungin Työveneen toimitusjohtaja Juha Granqvist.
Laiva vielä varustellaan ja luovutetaan Rajavartiolaitokselle talvella 2026.
Uudet laivat tulevat olemaan käytössä 2050-luvulle saakka, ja niiden on tarkoitus korvata kolme vanhempaa ulkovartiolaivaa.