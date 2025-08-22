Suzanne Innes-Stubb kastoi Rajavartiolaitoksen uuden vartiolaivan Karhuksi

Karhu-alus paljastuu peitteen alta Rajavartiolaitoksen vartiolaivan kastetilaisuudessa Uudessakaupungissa 22. elokuuta 2025.
Karhu-alus paljastui peitteen alta Rajavartiolaitoksen vartiolaivan kastetilaisuudessa Uudessakaupungissa 22. elokuuta. Suzanne Innes-Stubb (vas.) on laivan kummi.Lehtikuva / Heikki Saukkomaa
Rajavartiolaitoksen Meyer Turulta tilaamista kahdesta vartiolaivasta ensimmäinen kastettiin Uudenkaupungin Työveneen telakalla. 

Perjantaina pidetyssä seremoniassa vartiolaiva sai nimekseen Karhu.

Aluksen kastoi sen kummi Suzanne Innes-Stubb

Tilaisuuteen osallistuivat tilaajan edustajina sisäministeri Mari Rantanen (ps.) ja Rajavartiolaitoksen päällikkö Markku Hassinen sekä toimittajina Meyer Turun toimitusjohtaja Casimir Lindholm ja Uudenkaupungin Työveneen toimitusjohtaja Juha Granqvist.

Laiva vielä varustellaan ja luovutetaan Rajavartiolaitokselle talvella 2026. 

Uudet laivat tulevat olemaan käytössä 2050-luvulle saakka, ja niiden on tarkoitus korvata kolme vanhempaa ulkovartiolaivaa.

