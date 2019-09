United Brotherhood hallitsee vankiloissa: Vankila-arki on muuttunut kovemmaksi, väkivaltaisemmaksi ja arvaamattomammaksi – "Selvästi raaempaa kuin aiemmin"

Riihimäen vankilassa työskentelevä vartija Reima Nieminen kertoo, että hänen ja työyhteisön kokemuksien mukaan väkivaltaiset yhteenotot ja purkaukset ovat moninkertaistuneet vuoden aikana.



– Kyllä sen on huomannut, että täällä on ollut viimeisen vuoden aikana enemmän fyysisiä kanssakäymisiä, jopa henkilökuntaa kohtaan, että kyllä tämä on selvästi raaempaa tällä hetkellä mitä tämä oli aikaisemmin.



– Ennen niitä on ollut muutama vuoden aikana ja nyt niitä jo varmaan lähemmäs 20, niin onhan se huomattavasti enemmän, Nieminen kertoo.



Tapaukset ovat pääsääntöisesti aina vankien välisiä yhteenottoja.



– Kyllä niitä voi sanoa raaoiksikin, ainakin osaa. Me henkilökuntana tietysti puututaan heti jos jotain tapahtuu. Onneksi ei ole vielä tapahtunut mitään todella raakaa, mutta semmoisia läheltä piti -tilanteita vankien kesken, Nieminen pohtii.



United Brotherhood "korkealla vankien organisaatiossa"

Suoraa kytköstä Nieminen ei väkivaltatapausten kasvun ja jengikulttuurin nousun välille tee.



– Aina jengejä on ollut ja aina joku sen vallan on pyrkinyt vankilassa ottamaan. En osaa sanoa, onko se (väkivallan lisääntyminen) nyt pelkästään jengiytymistä kiinni.



Rikosseuraamuslaitoksen asiantuntijan antamassa lausunnossa todettiin, että rikollisjärjestö United Brotherhood on saanut Suomen vankiloissa vahvan aseman.



Väkivallan uhalla se pystyy painostamaan vankeja esimerkiksi salakuljettamaan esineitä vankilaan, maksamaan olemattomia velkoja ja toteuttamaan erilaisia tehtäviä.



– Kyllä mä uskon, että heillä on korkealla oleva asema tällä hetkellä. Se on aina ollut niin, että joku organisaatio tai järjestö pyrkii ottamaan sen paikan. En tiedä kenellä korkein paikka tällä hetkellä on, mutta kyllä he korkealla tässä vankien organisaatiossa ovat, Nieminen sanoo.



Vartijoiden suuntaan UB:n asema ei Niemisen mukaan eroa muista vangeista. Sen sijaan toisille vangeille tilanne on erilainen.



– Ehkä on vankeja, jotka pelkäävät enemmän tai haluaa olla enemmän omissa oloissa. Heille vankeusrangaistuksen suorittaminen on ehkä vaikeampaa ainakin siellä missä UB-vankeja on.



Henkilökunta toiminut UB:n painostuksen alla?



Samaisessa Rikosseuraamuslaitoksen lausunnossa todettiin, että myös vankiloiden henkilökuntaa on syytä epäillä työskentelystä UB:n painostuksen alla. Lausunnossa epäiltiin henkilökunnan muun muassa kuljettavan puhelimia vangeille.



Nieminen ei ole väitteen kaltaisiin tapauksiin Riihimäen vankilassa törmännyt.



– Itse en ole kokenut mitään vastaavaa, minulta ei ole pyydetty edes vitsimielessä mitään. En ole kenenkään toisenkaan kautta kuullut vastaavaa olisi meidän vankilassa tapahtunut, mutta ainahan toki kaikki on mahdollista.



– Täytyy ottaa huomioon, että kun tänä päivänä ulkoistetaan ja on kaikkea muuta, niin se ei ole pelkästään oma henkilökunta jota täällä käy, vaan täällä käy muutakin henkilökuntaa ja on monenlaista liikennettä. Kaikki tällainen varmasti vaikuttaa.