Väkivallalle ei näy loppua Ruotsissa, ainakin kolme ammuttu tällä viikolla – Pitkään maassa asunut suomalainen toppuuttelee: "Eivät monet halua liikkua Suomessakaan yksin pimeällä"

Väkivaltauutiset eivät ole turruttaneet ruotsalaisia

– Kyllä ruotsalaiset vaativat esimerkiksi lisää poliiseja ja niitä on tulossakin. Turvallisuudentunnetta halutaan lisätä lähiöissä ja se on varmasti tulevan hallituksen. Aina tällaiset tapaukset sattuessaan lisäävät ihmisten levottomuutta ja pelkoa, mutta ei se niin ole, että jokainen lähiöissä pelkäisi.

Kouluissa suuria ongelmia

– Suomessa on huipputason opettajat verrattuna Ruotsiin. Ruotsissa opettajakoulutukseen pääsee ilmoittautumalla, kun Suomessa on melkoinen karsinta jo hakuprosessissa. Suomen kouluissa puututaan ihan eri tavalla ongelmanuorten tilanteeseen.

– Tilannetta on siloteltu liian pitkään ja tavallisen ruotsalaisen – medelsvenssonin – pelkoja on vähätelty.

Jengiongelmaa ei voi ratkaista vain poliiseja lisäämällä

– On hyvä ja tärkeää, että kun tilanne on päällä, myös järjestysvalta on paikalla. Pidemmän päälle en usko yhteiskunnan militarisoimisen ja nykyistä herkemmän väkivallan käytön yhteiskunnan taholta olevan ratkaisu. Tässä pitää puuttua väkivallan alkujuuriin. Täytyisi päästä kontaktiin niiden perheiden kanssa, joissa ongelmia on.