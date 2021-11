Konkarikirjeenvaihtaja Kari Lumikero: Ruotsissa on nyt tunnustettu, että jengiväkivallan suhteen on epäonnistuttu – "Ongelmia on hyssytelty"

10:50

Maailmanselittäjät pohtivat naapurivaltion menoa: Näin jengiväkivalta piinaa Ruotsia