Väkevää puhetta Patrik Laineesta – Montrealin kultakimpale otti kiekkojumalat esiin

– Se on mahtavaa. Hän on mielestäni loistava pelaaja, Slafkovsky kommentoi Laineen siirtoa MTV Urheilun haastattelussa.

– Kun olin lapsi, hänet varattiin NHL:ään. Olin tavallaan hänen faninsa. Hänellä on niin paljon taitoa. Siirto on hyvä juttu meille, Slafkovsky jatkaa.

Slafkovsky on varma, että NHL:n ja pelaajayhdistyksen hoito-ohjelmaan osallistunut Laine on edelleen kovassa iskussa. Suomalaishyökkääjän paras sesonki on tuottanut 44 maalia. Siitä on kuitenkin vierähtänyt jo kuusi kautta.