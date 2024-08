Ex-NHL-pelaajat innostuivat Patrik Laineen kaupasta – suomalaisesta herkullinen arvio: "En yllättyisi yhtään"

Laine nousi otsikoihin kesän alussa, kun The Ahtleticin ja TSN:n toimittaja Pierre LeBrun ilmoitti, että suomalaishyökkääjä on pyytänyt siirtoa muualle. Kauppa-aikeet junnasivat kuitenkin paikoillaan, sillä Laine oli NHL:n ja NHL-pelaajayhdistyksen NHLPA:n hoito-ohjelmassa, minne hän hakeutui vuoden alussa henkisten vaikeuksien takia.

– En sano, että tämä kauppa yllätti millään tavalla, sillä hän ja hänen leirinsä saivat keskustella kaupasta muiden seurojen kanssa. Laine ja hänen agenttinsa keskustelivat Canadiensin GM:n Kent Hughesin kanssa. Canadiens oli selkeästi tyytyväinen noihin jutusteluihin ja siihen, että missä tilassa hän on niin fyysisesti kuin henkisesti, entinen NHL-puolustaja Ryan Whitney kommentoi kauppaa suositussa Spittin' Chiclets -podcastissa.

Whitney on enemmän kuin innoissaan toteutuneesta kaupasta.

– Canadiensin kannattajat rakastavat näyttäviä maalintekijöitä. Laineen taitoja ei ole tarvinnut koskaan kyseenalaistaa. Tai hänen laukaustaan tai hänen ulottuvuuttaan. Hänellä on kaikkea. Kyse on siitä, että huvittaako häntä vai ei. Heillä on kuitenkin päävalmentajana Martin St. Louis (entinen NHL-tähti), joka vaikuttaa olevan kaveri, joka saa pelaajista paljon irti. Tämä vaikuttaa aika hienolta tarinalta, Whitney herkuttelee, lyöden arvion pöytään: